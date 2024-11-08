الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد الاتحاد السكندري

يستضيف الأهلي فريق الاتحاد السكندري في الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري المصري.

ويتقاسم الأهلي والاتحاد صدارة تريتب الدوري ولكل منهما 6 نقاط.

وفاز الأهلي على زد بهدف دون رد في الجولة الثانية، بعدما فاز على سيراميكا كليوباترا 5-2 في الجولة الأولى.

فيما حقق الاتحاد الفوز على حرس الحدود بهدف دون رد في الجولة الثانية، بعدما فاز على فاركو بالنتيجة ذاتها بالجولة الأولى من المسابقة.

ويلعب الأهلي أمام الاتحاد على استاد القاهرة عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

وتتوقف مسابقة الدوري لارتباط منتخب مصر بخوض مواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2025.

ويلعب منتخب مصر ضد كاب فيردي يوم 15 نوفمبر، على أن يواجه بوتسوانا من الشهر ذاته.

موعد المباراة

الأهلي × الاتحاد.. تقام المباراة يوم الجمعة 22 نوفمبر في تمام الثامنة مساء.. وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس.