دوري المؤتمر الأوروبي - تشيلسي يدك نوا الأرميني بثمانية أهداف

الجمعة، 08 نوفمبر 2024 - 00:14

كتب : FilGoal

كريستوفر نكونكو

سحق تشيلسي ضيفه نوا الأرميني بثمانية أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري المؤتمر الأوروبي.

تقدم توسين أدارابيويو في الدقيقة 12، بعد تمريرة من إنزو فيرنانديز.

وفي الدقيقة 13 أضاف مارك جويو الهدف الثاني بكرة اقتنصها بعد تمريرة خاطئة من الدفاع.

أخبار متعلقة:
الانتصار الأوروبي الأول منذ 381 يوما.. مانشستر يونايتد يفوز على باوك غير قابل للإيقاف يا زيما.. مرموش يقود فرانكفورت لفوز أوروبي بهدف رائع صاروخية.. مرموش يدك مرمى سلافيا براج بهدف رائع

واستمر البلوز في التسجيل بهدف أكسيل ديساسي في الدقيقة 18، بعد تمريرة أخرى من إنزو فيرنانديز.

وأضاف جواو فيليكس الهدف الرابع في الدقيقة 21، بالصناعة الثالثة لإنزو.

وسجل ميكايلو مودريك الهدف الخامس في الدقيقة 39 بصناعة كريستوفر نكونكو.

وعاد فيليكس ليسجل ثاني أهدافه وسادس أهداف تشيلسي، في الدقيقة 41 بعد تمريرة من ديساسي.

وفي الدقيقة 69 سجل نكونكو السابع بنفسه، ثم أضاف الثامن من ركلة جزاء في الدقيقة 76.

وبذلك يحقق تشيلسي فوزه الثالث في دوري المؤتمر، بعد التغلب على جينت البلجيكي 4-2 وباناثينايكوس اليوناني 4-1.

النتيجة تركت تشيلسي على الصدارة بفارق الأهداف عن ليجيا وارسو وياجيلونيا البولنديين، ورابيد فيينا النمساوي وفيتوريا جيماريش البرتغالي وهايدنهايم الألماني، بالترتيب من المركز الثاني إلى السادس.

أما نوا فيحتل المركز الثامن والعشرين برصيد 3 نقاط.

كريستوفر نكونكو تشيلسي جواو فيليكس مارك جويو دوري المؤتمر
نرشح لكم
الانتصار الأوروبي الأول منذ 381 يوما.. مانشستر يونايتد يفوز على باوك انتهت الدوري الأوروبي – مانشستر يونايتد (2) - (0) باوك.. انتصار أصحاب الأرض غير قابل للإيقاف يا زيما.. مرموش يقود فرانكفورت لفوز أوروبي بهدف رائع صاروخية.. مرموش يدك مرمى سلافيا براج بهدف رائع تشكيل مانشستر يونايتد – هويلوند يقود الهجوم ضد باوك انتهت الدوري الأوروبي – فرانكفورت (1) - (0) سلافيا براج.. مرموش يقود فريقه للفوز مرموش أساسي مع فرانكفورت في الدوري الأوروبي ضد سلافيا براج ديلي ستار: مانشستر يونايتد وتشيلسي يتصدران سباق التعاقد مع فيكتور جيوكيريس
أخر الأخبار
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد الاتحاد السكندري ساعة | الكرة المصرية
دوري المؤتمر الأوروبي - تشيلسي يدك نوا الأرميني بثمانية أهداف ساعة | الكرة الأوروبية
ياسر عبد الرؤوف يكشف مدة عمل لجنة الحكام الجديدة 2 ساعة | الدوري المصري
الانتصار الأوروبي الأول منذ 381 يوما.. مانشستر يونايتد يفوز على باوك 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الدوري السعودي - اتحاد جدة يستعيد الصدارة في غياب بنزيمة وعوار 2 ساعة | سعودي في الجول
وليد صلاح الدين: تمنيت فقط استدعاء الحكم لمراجعة الفيديو.. نستحق الحصول على ركلة جزاء 3 ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر كولر: لن أبكي على المصابين.. وهذا سبب تأخر البعض في المشاركة 3 ساعة | الدوري المصري
مجدي عبد العاطي: لنا ركلة جزاء ضد الأهلي.. كيف تهدر مجهود الناس بذلك الشكل؟ 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حارس مازيمبي المتحول إلى مهاجم: سأكون الأفضل في العالم.. وأتمنى اللعب بالدوري المصري 2 إصابة محمد عبد المنعم 3 سكاي: خيانة ليفربول في الطريق؟ مانشستر سيتي يختار خليفة جوارديولا 4 3 نقاط بـ 3 إصابات.. الأهلي يهزم زد ويفقد النجوم