دوري المؤتمر الأوروبي - تشيلسي يدك نوا الأرميني بثمانية أهداف

سحق تشيلسي ضيفه نوا الأرميني بثمانية أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري المؤتمر الأوروبي.

تقدم توسين أدارابيويو في الدقيقة 12، بعد تمريرة من إنزو فيرنانديز.

وفي الدقيقة 13 أضاف مارك جويو الهدف الثاني بكرة اقتنصها بعد تمريرة خاطئة من الدفاع.

واستمر البلوز في التسجيل بهدف أكسيل ديساسي في الدقيقة 18، بعد تمريرة أخرى من إنزو فيرنانديز.

وأضاف جواو فيليكس الهدف الرابع في الدقيقة 21، بالصناعة الثالثة لإنزو.

وسجل ميكايلو مودريك الهدف الخامس في الدقيقة 39 بصناعة كريستوفر نكونكو.

وعاد فيليكس ليسجل ثاني أهدافه وسادس أهداف تشيلسي، في الدقيقة 41 بعد تمريرة من ديساسي.

وفي الدقيقة 69 سجل نكونكو السابع بنفسه، ثم أضاف الثامن من ركلة جزاء في الدقيقة 76.

وبذلك يحقق تشيلسي فوزه الثالث في دوري المؤتمر، بعد التغلب على جينت البلجيكي 4-2 وباناثينايكوس اليوناني 4-1.

النتيجة تركت تشيلسي على الصدارة بفارق الأهداف عن ليجيا وارسو وياجيلونيا البولنديين، ورابيد فيينا النمساوي وفيتوريا جيماريش البرتغالي وهايدنهايم الألماني، بالترتيب من المركز الثاني إلى السادس.

أما نوا فيحتل المركز الثامن والعشرين برصيد 3 نقاط.