ياسر عبد الرؤوف يكشف مدة عمل لجنة الحكام الجديدة

الجمعة، 08 نوفمبر 2024 - 00:08

كتب : FilGoal

ياسر عبد الرؤوف

كشف ياسر عبد الرؤوف رئيس لجنة الحكام عن أهداف اللجنة الجديدة وطريقة تشكيلها ومدة عملها المنتظرة.

وقال عبد الرؤوف في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "حدث توافق على الأسماء باختياري وكان من المهم أن تكون هناك مجموعة يمكننا التوافق معا في الوقت الحالي".

وأضاف "هناك أشياء عديدة يجب إصلاحها والوقت ضيق للغاية. هناك حديث عن تعيين خبير أجنبي في الفترة المقبلة ولكني سأؤدي واجبي ولن أتأخر عن التكليف".

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وأوضح "لدينا فترة التوقف الدولي وسنرى ما سيحدث من خلالها".

وكشف "تشكيل اللجنة وضع طبيعي، وسيأتي مجلس جديد لإدارة اتحاد الكرة بعد الانتخابات وفي ذلك الوقت من الطبيعي أن نتقدم باستقالتنا أمامه ثم يقرر استمرارنا من عدمه".

واختتم "هدفنا هو أن نثبت للناس أننا منظومة قبل أي شيء. طريقة الانتقاد ليست جيدة وبدأنا "تلوين" الحكام بدلا من نقد مستواهم. نريد الاحترام المتبادل ليس إلا".

وأعلن اتحاد الكرة في ختام اجتماع الخميس الطارئ إقالة لجنة الحكام بكامل تشكيلها، وتعيين لجنة جديدة برئاسة ياسر عبد الرؤوف، وعضوية توفيق السيد وتامر دري وعزب حجاج.

وأوضح الاتحاد أنه فور الانتهاء من التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بأحداث مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز، وفقا للخطاب الوارد من النيابة العامة اليوم إلى الاتحاد المصري لكرة القدم.

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