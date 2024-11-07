الانتصار الأوروبي الأول منذ 381 يوما.. مانشستر يونايتد يفوز على باوك

حقق مانشستر يونايتد انتصاره الأول أوروبيا بعد غياب دام سنة وشهر وبالتحديد 381 يوما بعدما أسقط باوك اليوناني.

وفاز يونايتد على باوك مساء اليوم الخميس بهدفين دون رد في ملعب أولد ترافورد في الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي.

سجل هدفا يونايتد لاعبه الإيفواري أماد ديالو في الدقائق 51 و77 برأسية وتسديدة يسارية.

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وأصبح ذلك الانتصار هو الأول ليونايتد بعد خوضه لست مباريات مقسمة بين ثلاثة في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ومثلهم الموسم الجاري في الدوري الأوروبي بدون أي انتصار.

أما ديالو فقد استغل عودته للتشكيل الأساسي ليونايتد للمرة الأولى منذ الثالث من شهر أكتوبر الماضي بتسجيله لهدفي المباراة.

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بتلك النتيجة ارتفع رصيد يونايتد إلى ست نقاط ليرتقي للمركز الـ15.

أما باوك فتجمد رصيده عند نقطة وحيدة يحتل بهم المركز الـ33.

وكانت هذه هي المباراة قبل الأخيرة للمدرب المؤقت ليونايتد رود فان نيستلروي الذي سيخوض لقاء ليستر سيتي ثم يعود لمنصبه كمساعد عقب تعاقد ناديه مع المدير الفني البرتغالي روبن أموريم.