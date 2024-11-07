الدوري السعودي - اتحاد جدة يستعيد الصدارة في غياب بنزيمة وعوار

استعاد اتحاد جدة صدارة ترتيب الدوري السعودي بعد فوزه على العروبة.

وفاز اتحاد جدة على العروبة بهدفين دون رد ضمن الجولة العاشرة من المسابقة.

وسجل صالح الشهري والهولندي ستيفن بيرخفاين هدفي اتحاد جدة في العروبة.

الاتحاد حقق الفوز في غياب هدافه الفرنسي كريم بنزيمة، ولاعب الوسط الجزائري حسام عوار.

وواصل اتحاد جدة تحقيق الانتصارات للمباراة السادسة على التوالي في سلسلة حقق مثلها لآخر مرة، الموسم قبل الماضي، حين حصل على اللقب.

وجاء الهدفان بتوقيع المهاجم صالح الشهري، والجناح الهولندي ستيفن بيرخفاين، في الدقيقتين 25 و52.

ورفع الفوز رصيد الاتحاد غلى 27 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بفارق نقطتين عن الهلال الذي سيواجه الاتفاق، الجمعة، ضمن الجولة الجارية.

فيما تلقى العروبة، هزيمته الثالثة على التوالي والسادسة إجمالا في الدوري، فتجمد رصيده عند 10 في المركز 12.