وليد صلاح الدين: تمنيت فقط استدعاء الحكم لمراجعة الفيديو.. نستحق الحصول على ركلة جزاء

يرى وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي زد أن فريقه استحق الحصول على ركلة جزاء أمام الأهلي.

وفاز الأهلي على زد بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من مسابقة الدوري.

وقال وليد صلاح الدين مدير الكرة عبر أون تايم سبورتس: "تمنيت فقط استدعاء محمود ناجي حكم المباراة من جانب محمود البنا حكم الفيديو، لمراجعة تدخل كوكا على رشيد أحمد. اعتقد إنها ركلة جزاء صحيحة".

وأضاف "قدمنا مباراة كبيرة أمام الأهلي بغض النظر عن أن المباراة شهدت تسجيل هدفا واحدا لكنها كانت في قمة الندية. الأهلي بدأ المباراة بشكل جيد وفي الشوط الثاني ضغطنا هجوميا وحاولنا استغلال الإجهاد الذي يعاني منه المنافس".

وأتم "نظام الدوري الجديد يصعب من الأمور ويجعل كل فريق متمسك بالحصول على نقاط كل مباراة".

وطالب زد بالحصول على ركلة جزاء في المباراة بعد تدخل أحمد نبيل "كوكا" على رشيد أحمد لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

وخسر زد من الأهلي اليوم الخميس في ملعب المقاولون العرب بهدف دون رد في ثاني جولات الدوري.

وحصد الأهلي نقاط المباراة الثانية على التوالي، بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا 5-2 في الجولة الأولى.

وبذلك يتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن الاتحاد السكندري.

ولا يزال هناك 3 فرق تملك 3 نقاط ولم تلعب في الجولة الثانية، وهم سموحة والمصري والزمالك بترتيبهم الحالي من الثالث إلى الخامس.