مؤتمر كولر: لن أبكي على المصابين.. وهذا سبب تأخر البعض في المشاركة

الخميس، 07 نوفمبر 2024 - 22:33

كتب : FilGoal

مارسيل كولر - الأهلي

أبدى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي رضاه عن فوز الفريق على زد في الجولة الثانية من الدوري.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "لعبنا اليوم ضد خصم قوي قدم مباراة جيدة أمامنا. خلقنا عدة فرص ولكن الدقة غابت عنا، وسعداء بالنتيجة".

وأضاف "لعبنا عدة مباريات قوية أغلبها مباريات كؤوس ولذلك نحن سعداء بحصولنا على عدة أيام للراحة بحيث نمنح اللاعبين فترة للاستجمام".

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وأوضح "لا نزال في نوفمبر وأمامنا وقت طويل حتى يناير. حين تأتي فترة الانتقالات سنفكر فيها. يمكنك أن تكرر السؤال في يناير وسأجيبك".

وأكمل "نحن سعداء بكل اللاعبين الذين تعاقدنا معهم ولكنهم بحاجة للوقت حتى يندمجوا مع الفريق مثل أشرف داري الذي تمنعه الإصابات".

وتابع "حين تلعب باسم الأهلي فأنت تلعب على نسق مرتفع للغاية وتلعب لأجل الفوز والألقاب دائما وهذا يتطلب الوقت حتى يكتسب اللاعب إيقاع الفريق وينضم للمجموعة بشكل جيد. حين أشعر أن اللاعب وصل للمستوى الذي يحتاجه أشركه مباشرة".

وعن الإصابات قال: "هذا ليس أمرا سعيدا بالنسبة لنا حيث لدينا عدة إصابات في خط الدفاع، ولذلك يسعدنا التوقف الدولي حتى نستعيد اللاعبين المصابين ونمنح اللاعبين الذين لعبوا بانتظام فرصة لالتقاط الأنفاس".

واختتم "كمدرب يجب أن أضع في حساباتي إمكانية إصابة أي لاعب من الفريق، وإذا ركزت على اللاعبين المصابين وبكيت على اللبن المسكوب فلن أنظر للأمام، ولذلك أركز على اللاعبين الذين أعمل بهم".

وتغلب الأهلي على مضيفه زد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

سجل طاهر محمد طاهر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 11.

وشهدت المباراة إصابة رامي ربيعة وإمام عاشور وحسين الشحات تباعا خلال أحداث الشوط الثاني.

وحصد الأهلي نقاط المباراة الثانية على التوالي، بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا 5-2 في الجولة الأولى.

وبذلك يتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن الاتحاد السكندري.

ولا يزال هناك 3 فرق تملك 3 نقاط ولم تلعب في الجولة الثانية، وهم سموحة والمصري والزمالك بترتيبهم الحالي من الثالث إلى الخامس.

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