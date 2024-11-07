مجدي عبد العاطي: لنا ركلة جزاء ضد الأهلي.. كيف تهدر مجهود الناس بذلك الشكل؟

الخميس، 07 نوفمبر 2024 - 22:24

كتب : FilGoal

إنبي - زد - مجدي عبد العاطي

انتقد مجدي عبد العاطي المدير الفني لنادي زد أداء الحكم محمود ناجي خلال مباراة فريقه ضد الأهلي.

وخسر زد من الأهلي اليوم الخميس في ملعب المقاولون العرب بهدف دون رد في ثاني جولات الدوري.

وطالب زد بالحصول على ركلة جزاء في المباراة بعد تدخل أحمد نبيل "كوكا" على رشيد أحمد لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

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وتحدث مجدي عبد العاطي عقب المباراة لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "كل اللاعبين أدوا ما عليهم وقسمنا المباراة بشكل جيد ومن خطأ غريب استقبلنا هدفا وسنحت لنا أكثر من فرصة".

وواصل "غيرنا طريقتنا في الشوط الثاني وكنا أقرب للتعادل".

وعن لقطة ركلة الجزاء قال: "لن أتحدث عنها سأترك الكلام للمحللين، كنت أتمنى الحكم أو حكام الفيديو يستدعون حكم الساحة، نحن على يقين أنها ركلة جزاء، كيف تهدر مجهود الناس بهذا الشكل؟ الأهلي فريق كبير لا يحتاج مجاملة".

وأكمل "لا أريد الحديث عن الحكم لكن اللغط الذي يحدث في المنظومة سيؤثر على الأندية التي ليس لها سند جماهيري".

وأتم عبد العاطي حديثه "لو حصلنا على ركلة الجزاء بالإضافة لإرهاق لاعبي الأهلي في النهاية كنا نستطيع التعادل".

مجدي عبد العاطي زد الأهلي الدوري المصري
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