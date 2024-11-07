ياسر عبد الرؤوف بعد رئاسة لجنة الحكام: الظروف صعبة.. وهذا أهم عنصر في التحكيم

تحدث ياسر عبد الرؤوف عن اختياره رئيسا للجنة الحكام خلفا لمحمد فاروق.

وقال عبد الرؤوف عبر قناه أون تايم سبورتس: "تم إبلاغي منذ قليل برئاسة لجنه الحكام. سندرس الأمور خلال فترة التوقف الدولي المقبلة".

وأضاف "سأتولى رئاسة لجنة الحكام بمساعدة توفيق السيد وتامر دري وعزب حجاج".

وأتم "الظروف صعبة ونحتاج جميعا للتكاتف من أجل تخطي هذه المرحلة. التوفيق أهم عنصر في منظومة التحكيم".

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الطارئ الذي انعقد اليوم الخميس، إقالة لجنة الحكام بكامل تشكيلها.

كما قرر الاتحاد تعيين لجنة جديدة برئاسة ياسر عبد الرؤوف.

وتضم اللجنة الجديدة توفيق السيد وتامر دري وعزب حجاج.

ويؤكد مجلس إدارة الاتحاد أنه فور الانتهاء من التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بأحداث مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

وسيكون ذلك وفقا للخطاب الوارد من النيابة العامة اليوم إلى الاتحاد المصري لكرة القدم.

🔥💥 أول تعليق من الحكم السابق ياسر عبد الرؤوف بعد تعيينه رئيساً للجنة الحكام #الاستوديو_التحليلي pic.twitter.com/wnKE2T18qO — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 7, 2024

ماذا حدث؟

فاز الزمالك على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى من الدوري المصري، في مباراة شهدت جدلا تحكيميا.

وشهدت مباراة الزمالك احتساب ركلتي جزاء للبنك الأهلي وركلة جزاء للزمالك.

وكانت ركلة الجزاء الأخيرة في المباراة لصالح الزمالك هي صاحبة الجدل الأكبر والذي استمر منذ المواجهة وحتى الآن.

ونشبت أزمة بعد تسريب تسجيل صوتي لمحادثة التي دارت بين محمد عادل حكم ساحة مباراة الزمالك والبنك الأهلي مع حكام الفيديو خلال ركلة الجزاء التي احتسبت في اللحظات الأخيرة.

وكانت قناة إم بي سي مصر 2 قد نشرت محادثة بين محمد عادل حكم ساحة مباراة الزمالك والبنك الأهلي مع حكام الفيديو خلال ركلة الجزاء التي احتسبت في اللحظات الأخيرة.

وكشف أحمد العدوي المحامي الخاص بالحكم الدولي محمد عادل عن تقدمه بعدة بلاغات بعد عرض تسجيل صوتي مسرب.

وقال أحمد العدوي محامي الحكم محمد عادل عبر أون تايم سبورتس: "تقدمنا ببلاغ ضد إبراهيم فايق وأحمد عبد الباسط وفريق الإعداد والشركة المسؤولة عن تقنية الفيديو، بعدما نسبوا تسجيل صوتي مصطنع أو بمعنى أدق مزور لمحمد عادل".

وأضاف العدوي "المقطع الصوتي به جزءا سليما وهو الاستدعاء للمناقشة لكنه تضمن أيضا جزءا مصطنعا".

وواصل "في حال افترضنا أن التسجيل الصوتي سليما، فقانون الاتصالات الجديد يمنع نشره بدون الحصول على إذن ومعاقبة من يخالف ذلك".

وقرر اتحاد الكرة فتح تحقيق شامل حول تلك الوقائع وعرض النتائج خلال اجتماع مجلس الإدارة الطاريء الخميس.

وجاء بيان اتحاد الكرة كالآتي:

"نظرا للأحداث التي شهدتها الساحة الرياضية مؤخرا فيما يتعلق بملف التحكيم في كرة القدم المصرية، والتسريبات التي انتشرت بشأن محادثات بعض الحكام من خلال تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" في مباريات الدوري المصري الممتاز".

وتابع "قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم فتح تحقيق شامل حول تلك الوقائع، وسيتم عرض نتائج التحقيق خلال اجتماع مجلس الإدارة الطاريء، المقرر انعقاده غدًا الخميس، لاتخاذ القرارات المناسبة".

وحسبما علم FilGoal.com فإن رابطة الأندية خاطبت اتحاد الكرة برفض استمرار لجنة الحكام الحالية، وطالبت بتعيين رئيس لجنة حكام أجنبي.