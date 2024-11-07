3 نقاط بـ 3 إصابات.. الأهلي يهزم زد ويفقد النجوم

تغلب الأهلي على مضيفه زد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

سجل طاهر محمد طاهر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 11.

وشهدت المباراة إصابة رامي ربيعة وإمام عاشور وحسين الشحات تباعا خلال أحداث الشوط الثاني.

وحصد الأهلي نقاط المباراة الثانية على التوالي، بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا 5-2 في الجولة الأولى.

وبذلك يتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن الاتحاد السكندري.

ولا يزال هناك 3 فرق تملك 3 نقاط ولم تلعب في الجولة الثانية، وهم سموحة والمصري والزمالك بترتيبهم الحالي من الثالث إلى الخامس.

موسم طاهر حتى الآن

أولى المحاولات أتت من عبد الرحمن البانوبي لصالح زد بتسديدة قوية في الدقيقة 5، ولكنها أتت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 11 أتى هدف المباراة الوحيد بتوقيع طاهر محمد طاهر، بعد تمريرة من عمر كمال.

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طاهر محمد طاهر يضع الأهلي في المقدمة أمام زد 🔴🦅⚽pic.twitter.com/IObetulXWY — FilGoal (@FilGoal) November 7, 2024

ووصل طاهر إلى هدفه الثاني في الدوري بالفعل خلال أول مباراتين، حيث سجل هدفا في الجولة الأولى أمام سيراميكا كليوباترا.

وبذلك يعادل طاهر حصيلته في الموسم الماضي رغم بدء الموسم للتو، حيث سجل هدفين في 17 مباراة خلال الموسم الماضي.

وسجل طاهر إجمالا 21 هدفا مع الأهلي في جميع المسابقات، 5 منهم في الموسم الحالي.

وسدد يحيى عطية الله ركلة حرة خطيرة في الدقيقة 37، ولكنها اصطدمت بعارضة علي لطفي حارس مرمى زد.

وسدد إمام عاشور في الدقيقة 44 ولكن مرت الكرة بعيدا عن المرمى.

وتوالت الإصابات والجدل

شارك شادي حسين ومحمد أشرف ومعط ماجاسا بدلا من ديلسون كاموني وحمدي علاء ومصطفى عبد الرؤوف زيكو في صفوف زد في الدقيقة 63.

وخرج رامي ربيعة كأول إصابات الأهلي، ليحل عمرو السولية في الدقيقة 64.

وأصيب حسين الشحات في الدقيقة 66 ولكنه استكمل اللعب بعد ذلك.

فيما أتى محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة 72 بدلا من وسام أبو علي، وعلى الجانب الآخر حل أحمد عادل بدلا من سامح إبراهيم.

وبذلك شارك كهربا للمرة الأولى منذ 21 سبتمبر أمام جور ماهيا الكيني في دوري أبطال إفريقيا.

وهنا حلت الإصابة الثانية بخروج إمام عاشور محمولا، ونزول أكرم توفيق بدلا منه.

على الجانب الآخر شارك رشيد أحمد بدلا من عبد الرحمن البانوبي في الدقيقة 81.

وحاول مصطفى العش بتسديدة في الدقيقة 84 ولكن بجوار القائم.

وسدد رشيد أحمد من يمين منطقة الجزاء ولكنها مرت بعيدة عن المرمى في الدقيقة 85.

وفي الدقيقة 89 طالب زد بركلة جزاء إثر التحام بين أحمد نبيل كوكا ورشيد أحمد داخل منطقة الأهلي، ولكن الحكم رفض احتسابها.

وظهر حسين الشحات مصابا أثناء خروجه في الدقيقة 93، حيث حل بيرسي تاو بدلا منه، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي الثاني على التوالي.