انتهت الدوري الأوروبي – مانشستر يونايتد (2) - (0) باوك.. انتصار أصحاب الأرض

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وباوك التي تقام في رابع جولات الدوري الأوروبي في ملعب أولد ترافورد.

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نهاية المباراة بفوز يونايتد بهدفين دون رد.

ق77: جوووووول أماد ديالو يسجل الهدف الثاني بتسديدة يسارية رائعة.

ق51: جوووووول اوووول ليونايتد برأسية من أماد ديالو.

انطلاق الشوط الثاني.

ق45: دقيقة واحدة وقت محتسب بدل من الضائع.

ق17: مطالبات باحتساب ركلة جزاء لصالح أماد ديالو لكن الحكم لا يحتسب أي شيء.

انطلاق المباراة.