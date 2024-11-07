غير قابل للإيقاف يا زيما.. مرموش يقود فرانكفورت لفوز أوروبي بهدف رائع

الخميس، 07 نوفمبر 2024 - 21:44

كتب : رامي جمال

عمر مرموش - إنتراخت فرانكفورت ضد سلافيا براج في الدوري الأوروبي

واصل عمر مرموش تألقه في الموسم الجاري وقاد فريقه إنتراخت فرانكفورت للفوز على سلافيا براج في الدوري الأوروبي.

وانتصر فرانكفورت على براج بهدف دون رد في ملعب دويتش بانك بارك في الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي.

سجل مرموش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53 من ركلة حرة رائعة.

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بتلك النتيجة وصل رصيد فرانكفورت إلى 10 نقاط يتساوى بهم مع المتصدر جالاتا سراي.

أما سلافيا براج فيحتل المركز الـ21 بأربع نقاط.

غير قابل للإيقاف

قبل المباراة قال ديفيد زيما مدافع سلافيا براج عن مواجهة مرموش: "لا أعرف ما إذا كنت سأستعد بطريقة خاصة لإيقاف عمر مرموش. لكن ما ينطبق على جميع اللاعبين سينطبق على مرموش، التركيز والشراسة في الدفاع".

لكن زيما تأكد اليوم أن مرموش أصبح غير قابل للإيقاف وقاد فريقه للفوز وكان مصدر خطورته طوال اللقاء.

ملخص المباراة

وخاض مرموش 15 مباراة باحتساب لقاء اليوم في كل البطولات مع فرانكفورت في الموسم الجاري سجل 13 هدفا وصنع تسعة آخرين.

وكان فرانكفورت بدأ مشواره الأوروبي بالتعادل بثلاثة أهداف مع فيكتوريا بلزن ثم انتصر على بيشكتاش بثلاثة أهداف لهدف وعلى ريجاس سكولا بهدف دون رد.

وسيطر فرانكفورت على المباراة كليا وكاد مرموش يسجل هدفا مبكرا في الدقيقة السابعة لكن تسديدته تصدى لها الحارس.

وكاد مرموش يسجل هدفا لكن تصويبته مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

واصل الفريق الألماني ضغطه وتابع مرموش كرة مرتدة لكن تسديدته ذهبت أعلى المرمى.

وفي الدقيقة 53 حصل مرموش على ركلة حرة بنفسه وحولها بتسديدة في الشباك ليعلن عن الهدف الأول لفريقه.

وخرج لاعب منتخب مصر مستبدلا في الدقيقة 70 وشارك هوجو إيكيتيكي بدلا منه.

لم يحدث جديد فيما تبقى من المباراة ليفوز فرانكفورت بفضل هدف مرموش.

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