خرج محمولا.. إصابة إمام عاشور في مباراة الأهلي وزد

أصيب إمام عاشور لاعب وسط الأهلي خلال مباراة الفريق أمام زد، ليغادر أرض الملعب.

وخرج إمام في الدقيقة 73 محمولا على "نقالة" بواسطة رجال الإسعاف.

وشارك أكرم توفيق بدلا منه.

ويتقدم الأهلي بهدف دون رد في مباراة الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

سجل طاهر محمد طاهر هدف المباراة الوحيد حتى الآن بصناعة عمر كمال في الدقيقة 11.

وكان الأهلي قد تغلب على سيراميكا كليوباترا 5-2 في الجولة الأولى.

بينما تعادل زد مع الجونة بدون أهداف في نفس الجولة.