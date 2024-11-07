بقيادة ميكالي.. منتخب الشباب يخوض مرانه الأول بالإسماعيلية

أدى منتخب مصر للشباب تدريبه الأول اليوم بالإسماعيلية استعدادا لخوض منافسات دورة شمال إفريقيا.

وتقام منافسات دورة شمال إفريقيا فى الفترة من 13 إلى 26 نوفمبر الجاري وهى البطولة المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

ويشارك مع منتخب الشباب في التصفيات الإفريقية رفقة منتخبات : المغرب والجزائر وتونس وليبيا.

ويلعب منتخب الشباب مع تنزانيا وديا للمرة الثانية بعد غد بالإسماعيلية استعدادا لضربة البداية الرسمية للتصفيات مع المغرب يوم 14 نوفمبر.

وتعادل منتخب الشباب مع تنزانيا سلبيا فى أول لقاء ودي أمس باستاد الدفاع الجوى قبل مغادرته القاهرة.

وكانت المباراة هى أولى تجارب منتخب الشباب تحت ولاية البرازيلى ميكالى مع الفريق.

بينما يستعد تنزانيا الذى تأهل بطلا عن دورة غرب افريقيا للمشاركة فى بطولة الأمم الإفريقية حيث حسم تصفياته بالفوز على كينيا بهدفين مقابل هدف وصعد معه كينيا ثانيا.