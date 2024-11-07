بقيادة ميكالي.. منتخب الشباب يخوض مرانه الأول بالإسماعيلية

الخميس، 07 نوفمبر 2024 - 21:32

كتب : بسام أبوبكر

ميكالي

أدى منتخب مصر للشباب تدريبه الأول اليوم بالإسماعيلية استعدادا لخوض منافسات دورة شمال إفريقيا.

وتقام منافسات دورة شمال إفريقيا فى الفترة من 13 إلى 26 نوفمبر الجاري وهى البطولة المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

ويشارك مع منتخب الشباب في التصفيات الإفريقية رفقة منتخبات : المغرب والجزائر وتونس وليبيا.

أخبار متعلقة:
في تجربة ميكالي الأولى.. مصر للشباب يتعادل سلبيا مع تنزانيا استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا التجربة الأولى لـ ميكالي.. منتخب الشباب يواجه تنزانيا وديا اتحاد الكرة يقرر تعيين إسلام الشاطر كمدير لمنتخب الشباب في جهاز ميكالي بركات: علاقتي انتهت باتحاد الكرة ولست مشرفا على منتخب الشباب.. وحقيقة راتب ميكالي

ويلعب منتخب الشباب مع تنزانيا وديا للمرة الثانية بعد غد بالإسماعيلية استعدادا لضربة البداية الرسمية للتصفيات مع المغرب يوم 14 نوفمبر.

وتعادل منتخب الشباب مع تنزانيا سلبيا فى أول لقاء ودي أمس باستاد الدفاع الجوى قبل مغادرته القاهرة.

وكانت المباراة هى أولى تجارب منتخب الشباب تحت ولاية البرازيلى ميكالى مع الفريق.

بينما يستعد تنزانيا الذى تأهل بطلا عن دورة غرب افريقيا للمشاركة فى بطولة الأمم الإفريقية حيث حسم تصفياته بالفوز على كينيا بهدفين مقابل هدف وصعد معه كينيا ثانيا.

ميكالي منتخب مصر للشباب
نرشح لكم
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد الاتحاد السكندري ياسر عبد الرؤوف يكشف مدة عمل لجنة الحكام الجديدة وليد صلاح الدين: تمنيت فقط استدعاء الحكم لمراجعة الفيديو.. نستحق الحصول على ركلة جزاء مؤتمر كولر: لن أبكي على المصابين.. وهذا سبب تأخر البعض في المشاركة مجدي عبد العاطي: لنا ركلة جزاء ضد الأهلي.. كيف تهدر مجهود الناس بذلك الشكل؟ ياسر عبد الرؤوف بعد رئاسة لجنة الحكام: الظروف صعبة.. وهذا أهم عنصر في التحكيم 3 نقاط بـ 3 إصابات.. الأهلي يهزم زد ويفقد النجوم خرج محمولا.. إصابة إمام عاشور في مباراة الأهلي وزد
أخر الأخبار
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد الاتحاد السكندري 45 دقيقة | الكرة المصرية
دوري المؤتمر الأوروبي - تشيلسي يدك نوا الأرميني بثمانية أهداف ساعة | الكرة الأوروبية
ياسر عبد الرؤوف يكشف مدة عمل لجنة الحكام الجديدة ساعة | الدوري المصري
الانتصار الأوروبي الأول منذ 381 يوما.. مانشستر يونايتد يفوز على باوك ساعة | الكرة الأوروبية
الدوري السعودي - اتحاد جدة يستعيد الصدارة في غياب بنزيمة وعوار ساعة | سعودي في الجول
وليد صلاح الدين: تمنيت فقط استدعاء الحكم لمراجعة الفيديو.. نستحق الحصول على ركلة جزاء 2 ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر كولر: لن أبكي على المصابين.. وهذا سبب تأخر البعض في المشاركة 2 ساعة | الدوري المصري
مجدي عبد العاطي: لنا ركلة جزاء ضد الأهلي.. كيف تهدر مجهود الناس بذلك الشكل؟ 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حارس مازيمبي المتحول إلى مهاجم: سأكون الأفضل في العالم.. وأتمنى اللعب بالدوري المصري 2 سكاي: خيانة ليفربول في الطريق؟ مانشستر سيتي يختار خليفة جوارديولا 3 إصابة محمد عبد المنعم 4 خبر في الجول - لجنة الحكام تدرس إيقاف طاقم فيديو الزمالك والبنك.. وعقوبة مختلفة لـ محمد عادل