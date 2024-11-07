قائمة بيراميدز - عودة رمضان صبحي وتواجد أوباما في مواجهة إنبي

عاد رمضان صبحي للتواجد في قائمة بيراميدز بعد غيابه عن مباراة بتروجت بالجولة الأولى في الدوري.

ويستعد بيراميدز لمواجهة إنبي غدا الجمعة ضمن الجولة الثانية من الدوري المصري.

وعاد رمضان صبحي لقائمة بيراميدز بعد تعافيه من الإصابة بنزلة برد.

وجاءت قائمة بيراميدز لمواجهة إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ

خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمود دونجا - مهند لاشين - - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل - أحمد توفيق

خط الهجوم: مروان حمدي - فيستون ماييلي - يوسف أوباما.