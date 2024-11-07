صاروخية.. مرموش يدك مرمى سلافيا براج بهدف رائع
الخميس، 07 نوفمبر 2024 - 21:12
كتب : FilGoal
واصل عمر مرموش لاعب إنتراخت فرانكفورت تألقه في الموسم الجاري وسجل هدفا رائعا في شباك سلافيا براج.
عمر مرموش
النادي : آينتراخت فرانكفورت
ويلتقي فرانكفورت مع سلافيا براج التشيكي في ألمانيا في ملعب دوتش بانك بارك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي.
وفي الدقيقة 53 حصل مرموش بنفسه على ركلة حرة من أمام منطقة جزاء الفريق التشيكي.
وارتقى مرموش لتنفيذ الركلة وحولها صاروخية بيمناه لترتطم بالعارضة وتسكن الشباك.
ويعيش مرموش فترة من التألق خلال الموسم الجاري رفقة فرانفكورت إذ أنه فاز بجائزة لاعب الشهر مرتين متتاليين في ناديه.
هذا بالإضافة لفوزه بجائزة لاعب الشهر في الدوري الألماني في أكتوبر الماضي.
وخاض مرموش 15 مباراة باحتساب لقاء اليوم في كل البطولات مع فرانكفورت في الموسم الجاري سجل 13 هدفا وصنع تسعة آخرين.
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