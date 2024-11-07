"مصر كلها عارفة إنه صوتك".. إبراهيم فايق يتقدم ببلاغات ضد محامي محمد عادل

أعلن الإعلامي إبراهيم فايق مقدم برامج قناة إم بي سي مصر 2 تقدمه ببلاغات ضد أحمد العدوي محامي الحكم محمد عادل على خلفية أزمة التسريب الصوتي لمحادثته مع حكم تقنية الفيديو محمد سلامة.

وكتب فايق على صفحته الرسمية عبر فيسبوك:

بعد التحية:

أنا عارف وانت عارف ومصر كلها عارفة إنه صوتك.. فيا ألف اهلاً وسهلاً.

ومن هذا المنطلق وبعد سلسلة من المهاترات المستمرة على مدار الساعات الماضية..

أُعلن أنني قد وَكَلَت مكتب الأستاذ/ أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض لكي يقوم بتقديم بلاغات ضد محامي الحكم/ محمد عادل بعد تجاوزه بالسب والتشهير وما ذكره من أمور من شأنها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء في البلاد وكذلك أيضاً حديثه باستصداره أحكاماً مسبقة ضدي.

ماذا حدث؟

فاز الزمالك على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى من الدوري المصري، في مباراة شهدت جدلا تحكيميا.

وشهدت مباراة الزمالك احتساب ركلتي جزاء للبنك الأهلي وركلة جزاء للزمالك.

وكانت ركلة الجزاء الأخيرة في المباراة لصالح الزمالك هي صاحبة الجدل الأكبر والذي استمر منذ المواجهة وحتى الآن.

ونشبت أزمة بعد تسريب تسجيل صوتي لمحادثة التي دارت بين محمد عادل حكم ساحة مباراة الزمالك والبنك الأهلي مع حكام الفيديو خلال ركلة الجزاء التي احتسبت في اللحظات الأخيرة.

وكانت قناة إم بي سي مصر 2 قد نشرت محادثة بين محمد عادل حكم ساحة مباراة الزمالك والبنك الأهلي مع حكام الفيديو خلال ركلة الجزاء التي احتسبت في اللحظات الأخيرة.

وكشف أحمد العدوي المحامي الخاص بالحكم الدولي محمد عادل عن تقدمه بعدة بلاغات بعد عرض تسجيل صوتي مسرب.

وقال أحمد العدوي محامي الحكم محمد عادل عبر أون تايم سبورتس: "تقدمنا ببلاغ ضد إبراهيم فايق وأحمد عبد الباسط وفريق الإعداد والشركة المسؤولة عن تقنية الفيديو، بعدما نسبوا تسجيل صوتي مصطنع أو بمعنى أدق مزور لمحمد عادل".

وأضاف العدوي "المقطع الصوتي به جزءا سليما وهو الاستدعاء للمناقشة لكنه تضمن أيضا جزءا مصطنعا".

وواصل "في حال افترضنا أن التسجيل الصوتي سليما، فقانون الاتصالات الجديد يمنع نشره بدون الحصول على إذن ومعاقبة من يخالف ذلك".

وقرر اتحاد الكرة فتح تحقيق شامل حول تلك الوقائع وعرض النتائج خلال اجتماع مجلس الإدارة الطاريء الخميس.

وجاء بيان اتحاد الكرة كالآتي:

"نظرا للأحداث التي شهدتها الساحة الرياضية مؤخرا فيما يتعلق بملف التحكيم في كرة القدم المصرية، والتسريبات التي انتشرت بشأن محادثات بعض الحكام من خلال تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" في مباريات الدوري المصري الممتاز".

وتابع "قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم فتح تحقيق شامل حول تلك الوقائع، وسيتم عرض نتائج التحقيق خلال اجتماع مجلس الإدارة الطاريء، المقرر انعقاده غدًا الخميس، لاتخاذ القرارات المناسبة".

وحسبما علم FilGoal.com فإن رابطة الأندية خاطبت اتحاد الكرة برفض استمرار لجنة الحكام الحالية، وطالبت بتعيين رئيس لجنة حكام أجنبي.

وأعلن اتحاد الكرة في ختام اجتماع الخميس الطارئ إقالة لجنة الحكام بكامل تشكيلها، وتعيين لجنة جديدة برئاسة ياسر عبد الرؤوف، وعضوية توفيق السيد وتامر دري وعزب حجاج.

وأوضح الاتحاد أنه فور الانتهاء من التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بأحداث مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز، وفقا للخطاب الوارد من النيابة العامة اليوم إلى الاتحاد المصري لكرة القدم.