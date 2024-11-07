تشكيل مانشستر يونايتد – هويلوند يقود الهجوم ضد باوك

أعلن رود فان نيستلروي المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه لملاقاة باوك مساء اليوم الخميس في ملعب أولد ترافورد في رابع جولات الدوري الأوروبي.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: أندري أونانا

في الدفاع: نصير مزراوي- جوني إيفانز- فيكتور ليندلوف- ديوجو دالوت

في الوسط الدفاعي: مانويل أوجارتي- كاسيميرو

في الوسط الهجومي: أليخاندرو جارناتشو- برونو فيرنانديز- أماد ديالو

في الهجوم: راسموس هويلوند

ويحتل يونايتد المركز الـ26 برصيد ثلاث نقاط.

وستكون هذه المباراة الثالثة لنيستلروي في قيادة يونايتد خلفا لإريك تين هاج بعد مواجهتي ليستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية وتشيلسي في الدوري الإنجليزي.

وسيواجه نيستلروي ليستر في الدوري الإنجليزي الأحد المقبل وبعدها تنتقل مهمة تدريب الفريق إلى البرتغالي روبن أموريم.

أما باوك فيأتي في المركز الـ31 بنقطة وحيدة.