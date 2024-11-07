انطلاقة نارية.. طاهر يعادل حصيلة الموسم الماضي في مباراتين فقط

الخميس، 07 نوفمبر 2024 - 20:44

كتب : FilGoal

طاهر محمد طاهر - الأهلي - زد

يواصل طاهر محمد طاهر جناح الأهلي انطلاقته الرائعة للموسم الجديد 2024-2025.

جاء ذلك بعد أن سجل طاهر الهدف الأول للفريق أمام زد في الجولة الثانية.

وتلقى طاهر تمريرة من عمر كمال ليسجل الهدف الأول في الدقيقة 11.

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ووصل طاهر إلى هدفه الثاني في الدوري بالفعل خلال أول مباراتين، حيث سجل هدفا في الجولة الأولى أمام سيراميكا كليوباترا.

وبذلك يعادل طاهر حصيلته في الموسم الماضي رغم بدء الموسم للتو، حيث سجل هدفين في 17 مباراة خلال الموسم الماضي.

وسجل طاهر إجمالا 21 هدفا مع الأهلي في جميع المسابقات، 5 منهم في الموسم الحالي.

جاء ذلك حيث سجل هدفا أمام جور ماهيا الكيني في دوري أبطال إفريقيا، وهدفين في السوبر المصري أمام سيراميكا، وهدف أمام نفس الفريق في الدوري، والآن يسجل الخامس أمام زد.

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