الدوري السعودي - الشباب يفوز على الخلود بمشاركة ديانج.. وأوبامينج يسجل رابع أهدافه

الخميس، 07 نوفمبر 2024 - 20:22

كتب : FilGoal

أليو ديانج - الخلود

تعرض الخلود الذي يضم المالي أليو ديانج لخسارة جديدة في الدوري السعودي.

ويلعب ديانج في صفوف الخلود معارا من الأهلي حتى نهاية الموسم.

وفاز الشباب على الخلود بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة العاشرة من الدوري السعودي.

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وسجل المغربي عبد الرزاق حمدالله هدفي الشباب في شباك الخلود.

وأحرز حمدالله هدف المباراة الأول في الدقيقة 58 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 75.

الفوز رفع رصيد الشباب إلى النقطة 21 في المركز الثالث.

بينما توقف رصيد الخلود عند 7 نقاط في المركز 15.

وتهبط الأندية أصحاب المراكز الـ16 و17 و18 إلى دوري الدرجة الأولى (دوري يلو).

أوبامينج يسجل

في المقابل فاز القادسية على الفيحاء بهدفين دون رد في الجولة ذاتها.

وسجل تركي العمار والجابوني بيير إيمريك أوباميانج هدفي القادسية.

أوباميانج وصل إلى الهدف الرابع له مع القادسية المنضم إليه من مارسيليا بداية الموسم.

الفوز رفع رصيد القادسية إلى 19 نقطة في المركز الخامس.

بينما توقف رصيد الفيحاء عند النقطة السابعة في المركز 16.

الدوري السعودي أليو ديانج
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