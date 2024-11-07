أحمد الشيخ: من الصعب الفوز على المحلة في ملعبه.. لكننا صنعنا إنجازا

الخميس، 07 نوفمبر 2024 - 19:55

كتب : FilGoal

أحمد الشيخ - محمد فتح الله - طلائع الجيش

قال أحمد الشيخ لاعب طلائع الجيش إنه من الصعب الفوز على غزل المحلة في ملعبه لكن فريقه صنع إنجازا.

أحمد الشيخ

النادي : طلائع الجيش

طلائع الجيش

وفاز طلائع الجيش على غزل المحلة بثلاثة أهداف لهدفين اليوم الخميس في الجولة الثانية من الدوري.

وتحدث أحمد الشيخ عقب المباراة لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "لعبنا جيدا وسجلت هدفا ولعبنا بشكل أفضل من المباراة السابقة وكذلك هجومنا كان مميزا".

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وواصل "الفوز على المحلة في ملعبه صعب أو حتى الحصول على نقطة فالفوز عليهم في ملعبهم هو إنجاز كبير لنا".

وعن عدم احتفاله بهدفه بعدما لعب من قبل في صفوف المحلة قال: "مجرد حضوري للملعب تذكرت العديد من الذكريات وسعيد بارتداء قميص المحلة في الموسم قبل الماضي".

وكان طلائع الجيش خسر المباراة الأولى في الدوري أمام المصري بهدفين لهدف.

أحمد الشيخ طلائع الجيش غزل المحلة الدوري المصري
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