الانتصار الأول.. طلائع الجيش يفوز على غزل المحلة في مباراة الأهداف الخمسة

حقق طلائع الجيش الانتصار الأول في الموسم الحالي من مسابقة الدوري المصري.

وفاز طلائع الجيش على غزل المحلة بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من المسابقة.

وسجل عماد فتحي وجودين شيكا وأحمد الشيخ أهداف غزل المحلة.

فيما أحرز محمد علي بن حمودة هدفي غزل المحلة في شباك طلائع الجيش.

الفوز رفع رصيد طلائع الجيش إلى 3 نقاط بعد الهزيمة في الجلة الأولى 2-0 على يد المصري.

فيما توقف رصيد غزل المحلة عند نقطة وحيدة بعدما تعادل أمام الإسماعيلي سلبيا بالجولة الأولى.

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وصف المباراة

بدأ غزل المحلة المباراة بشكل هجومي وضغط على مرمى طلائع الجيش.

لكن عماد فتحي نجح في تسجيل الهدف الأول لطلائع الجيش عند الدقيقة 14.

وحاول غزل المحلة تعديل النتيجة لكن محمد شعبان حارس مرمى طلائع الجيش أنقذ أكثر من محاولة خطيرة.

وحصل طلائع الجيش على رطكلة جزاء نجح جودوين شيكا في تسجيلها بالمرمى عند الدقيقة 70.

لكن التونسي محمد علي بن حمودة القادم من الترجي سجل هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 79.

وسجل أحمد الشيخ الهدف الثالث لنادي طلائع الجيش عند الدقيقة 88 بعد تمريرة رائعة من أحمد سمير.

وعاد محمد بن حمودة ليجسل مجددا واحرز الهدف الثاني لنادي غزل المحلة بعد متابعة للكرة المرتدة من محمد شعبان في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.