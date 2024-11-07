انتهت الدوري الأوروبي – فرانكفورت (1) - (0) سلافيا براج.. مرموش يقود فريقه للفوز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي إنتراخت فرانكفورت وسلافيا براج التي تقام في رابع جولات الدوري الأوروبي.

ويحتل فرانكفورت المركز السادس في جدول الترتيب بسبع نقاط.

أما سلافيا براج فيأتي في المركز الـ17 بأربع نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

--------------

نهاية المباراة بفوز فرانفكورت بهدف دون رد.

ق70: مرموش يخرج مستبدلا ومشاركة هوجو إيكيتيكي.

ق69: مرموش يهدر انفرادا بعدما استطاع المدافع استخلاص الكرة منه.

ق53: جووووووووووول مرموش يسجل الهدف الأول لفرانكفورت من ركلة حرة رائعة من على حدود منطقة الجزاء.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق33 :مرموش يتابع كرة مرتدة ولكن تسديدته ذهبت أعلى المرمى.

ق26: تسديدة أخرى من مرموش مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

ق9: تسديدة من مرموش تصدى لها الحارس.

انطلاق المباراة.