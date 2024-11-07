بالعلامة الكاملة.. الاتحاد يفوز على حرس الحدود ويتصدر الدوري مؤقتا

الخميس، 07 نوفمبر 2024 - 19:22

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - حرس الحدود

حقق الاتحاد السكندري الفوز الثاني على التوالي في مسابقة الدوري ليتصدر جدول الترتيب مؤقتا.

وفاز الاتحاد على حرس الحدود بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من المسابقة.

وسجل فادي فريد هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 51.

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الاتحاد رفع رصيده إلى 6 نقاط بعدما فاز في الجولة الأولى على فاركو بالنتيجة ذاتها.

في المقابل يظل حرس الحدود بدون رصيد بعدما خسر الجلة الماضية على يد سموحة 3-1.

وصف المباراة

بدأ نادي الاتحاد بضغط هجومي مبكر على مرمى حسر الحدود بحثا عن تسجيل الهدف الأول.

وأنقذ محمود الزنفلي فرصة محقق للتسجيل بعد تسديدة صاروخية عن طريق ساليف مورو لاعب الاتحاد.

ورد حرس الحدود عن طريقة تسديدة قوية من محمود ممدوح مهاجم الفريق لكنها مرت بجوار المرمى.

وأرسل كريم الديب عرضية متقنة حولها فادي فريد برأسية سكنت شباك حرس الحدود.

وأهدر محمد فاروق فرصة تسجيل هدف التعادل لنادي حرس الحدود بعد ضربة رأسية مرت بجوار المرمى.

الدوري المصري حرس الحدود الاتحاد السكندري
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