تشكيل زد - زيكو والبانوبي يقودان الهجوم أمام الأهلي.. وشادي حسين على الدكة

الخميس، 07 نوفمبر 2024 - 18:55

كتب : بسام أبوبكر

مصطفى زيكو - زد

يعتمد مجدي عبد العاطي مدرب زد على الثنائي مصطفى زيكو وعبد الرحمن البانوبي في قيادة هجوم فريقه أمام الأهلي.

ويلعب الأهلي أمام زد بعد قليل ضمن الجولة الثانية من الدوري المصري.

فيما يتواجد شادي حسين مهاجم زد على مقاعد البدلاء.

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وجاء تشكيل زد لمواجهة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: علي جمال – مصطفى العش – محمد إسماعيل - سامح إبراهيم

الوسط: أحمد الصغيري – حمدي علاء

أمامهما: عبد الرحمن البانوبي – مصطفى زيكو – مصطفى سعد

الهجوم: ليوناردو كاموني

وضمت مقاعد البدلاء:

عمرو حسام - أحمد طارق - أحمد سيد عبد النبي - شادي حسين - أحمد عادل - عبد الرحمن عماد - محمد أشرف - رشيد أحمد - ماتا ماجاسا

وكان زد قد تعادل أمام الجونة سلبيا بدون أهداف في الجولة الأولى من المسابقة.

فيما فاز الأهلي على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 5-2 في الجولة ذاتها.

زد الأهلي الدوري المصري
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