تشكيل الأهلي - عمر كمال أساسي ضمن تعديلين أمام زد.. وكهربا على مقاعد البدلاء

الخميس، 07 نوفمبر 2024 - 18:54

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - السوبر المصري - عمر كمال

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن تشكيل فريقه لمواجهة زد في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وأجرى كولر تعديلين على تشكيل الفريق الذي واجه سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى، وذلك في خط الدفاع.

ويبدأ عمر كمال وخالد عبد الفتاح بدلا من أكرم توفيق ويوسف أيمن.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: عمر كمال - خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - يحيى عطية الله

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - إمام عاشور

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي - حسين الشحات

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من يوسف أيمن - محمود عبد المنعم "كهربا" - بيرسي تاو - رضا سليم - محمد مجدي "أفشة" - عمرو السولية - مصطفى شوبير - عمر الساعي - أكرم توفيق.

وفاز الأهلي على سيراميكا كليوباترا 5-2 في الجولة الأولى.

وتعادل زد سلبيا مع الجونة في الجولة ذاتها.

وكان الأهلي قد فاز على زد ذهابا وإيابا في الموسم الماضي بنتيجتي 1-0 و2-1.

الأهلي تشكيل الأهلي
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