ديلي ستار: مانشستر يونايتد وتشيلسي يتصدران سباق التعاقد مع فيكتور جيوكيريس

يتصدر مانشستر يونايتد وتشيلسي سباق التعاقد مع السويدي فيكتور جيوكيريس هداف سبورتنج لشبونة.

وينتهي عقد جيوكيريس في صيف 2028 ولديه شرط جزائي يبلغ 100 مليون يورو.

وبحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية، فإن مانشستر يونايتد وتشيلسي يتصدران سباق التعاقد مع فيكتور جيوكيريس مهاجم سبورتنج لشبونة خلال الصيف المقبل.

وأوضحت التقارير ان انتقال روبن أموريم مدرب سبورتنج لشبونة لتدريب مانشستر يونايتد قد يعزز فرص الشياطين الحمر في التعاقد مع المهاجم السويدي المتألق.

وخطف جيوكريس الأضواء مؤخرا بعدما سجل 3 أهداف (هاتريك) خلال فوز فريقه التاريخي على مانشستر سيتي 4-1 ضمن دوري أبطال أوروبا.

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شبكة سكاي سبورت ألمانيا ذكرت في وقت سابق أن أندية مانشستر سيتي وأرسنال وليفربول وتشيلسي مهتمة بضم فيكتور جيوكيريس.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من وجود شرط جزائي بقيمة 100 مليون يورو في عقد اللاعب، إلا أن هناك اتفاقًا على أن جيوكيريس يمكنه الرحيل عن الصيف المقبل مقابل 60-70 مليون يورو.

وأضاف التقرير أنه من المرجح أن يرحل اللاعب عن لشبونة في الصيف، ولا توجد خطط للتخلي عنه في يناير المقبل.

وحقق المهاجم بعض الأرقام الملفتة في الدوري البرتغالي، إذ حصل على جائزة هداف الدوري الموسم الماضي برصيد 29 هدفا.

وتحصل اللاعب البالغ من العمر 26 عاما على جائزة لاعب العام في الدوري البرتغالي الموسم السابق.

وتمكن من الفوز برفقة فريقه بالدوري البرتغالي تحت قيادة روبن أموريم.

وتعاقد سبورتنج لشبونة مع جيوكيريس في صيف 2023 مقابل 24 مليون يورو قادما من كوفنتري سيتي الإنجليزي.