تقرير: نقل موراتا إلى المستشفى

نُقل ألفارو موراتا مهاجم ميلان إلى المستشفى مساء اليوم الخميس.

ألفارو موراتا النادي : ميلان ميلان

جاء ذلك عقب تعرضه لضربة في الرأس خلال المران الذي أقيم اليوم ومن المتوقع أن يغيب عن مواجهة كالياري.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن المهاجم الغسباني سيظل في المستشفى لساعات إضافية ومن ثم يغادرها عقب إجراء المزيد من الفحوصات للاطمئنان عليه.

ويلتقي ميلان مع كالياري السبت المقبل في الجولة 12 من الدوري الإيطالي.

ويحتل ميلان المركز السابع برصيد 17 نقطةـ فيما يأتي كالياري في المركز الـ16 بتسع نقاط.

وانضم موراتا إلى ميلان قادما من أتليتكو مدريد في الانتقالات الصيفية الماضية.

اللاعب صاحب الـ32 عاما خاض 12 مباراة مع ميلان سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع اثنين آخرين.