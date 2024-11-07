تقرير: نقل موراتا إلى المستشفى

الخميس، 07 نوفمبر 2024 - 18:26

كتب : FilGoal

ألفارو موراتا يحتفل بهدفه في ريال مدريد

نُقل ألفارو موراتا مهاجم ميلان إلى المستشفى مساء اليوم الخميس.

جاء ذلك عقب تعرضه لضربة في الرأس خلال المران الذي أقيم اليوم ومن المتوقع أن يغيب عن مواجهة كالياري.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن المهاجم الغسباني سيظل في المستشفى لساعات إضافية ومن ثم يغادرها عقب إجراء المزيد من الفحوصات للاطمئنان عليه.

أخبار متعلقة:
موراتا: أتوقع الصافرات ضدي في سانتياجو برنابيو سكاي: موراتا يتعرض لإصابة عضلية.. وفترة غيابه يويفا يعلن إيقاف إيقاف موراتا ورودري

ويلتقي ميلان مع كالياري السبت المقبل في الجولة 12 من الدوري الإيطالي.

ويحتل ميلان المركز السابع برصيد 17 نقطةـ فيما يأتي كالياري في المركز الـ16 بتسع نقاط.

وانضم موراتا إلى ميلان قادما من أتليتكو مدريد في الانتقالات الصيفية الماضية.

اللاعب صاحب الـ32 عاما خاض 12 مباراة مع ميلان سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع اثنين آخرين.

موراتا ميلان
نرشح لكم
تشكيل مانشستر يونايتد – هويلوند يقود الهجوم ضد باوك مباشر الدوري الأوروبي – فرانكفورت (1) - (0) سلافيا براج.. مرموش جوووووووول مرموش أساسي مع فرانكفورت في الدوري الأوروبي ضد سلافيا براج ديلي ستار: مانشستر يونايتد وتشيلسي يتصدران سباق التعاقد مع فيكتور جيوكيريس قائمة إنجلترا - انضمام لاعب ليفربول.. واستدعاء أول لثنائي دفاعي يويفا يرفض فتح تحقيقات بشأن لافتة "فلسطين حرة" في دوري الأبطال غياب مبابي عن قائمة فرنسا للمرة الثانية على التوالي.. وديشامب يوضح مدير بايرن: لن نضم لاعبين جدد في يناير
أخر الأخبار
"مصر كلها عارفة إنه صوتك".. إبراهيم فايق يتقدم ببلاغات ضد محامي محمد عادل 3 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل مانشستر يونايتد – هويلوند يقود الهجوم ضد باوك 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
انطلاقة نارية.. طاهر يعادل حصيلة الموسم الماضي في مباراتين فقط 26 دقيقة | الدوري المصري
إقالة لجنة الحكام.. وانتظار رد النيابة بشأن مباراة الزمالك والبنك الأهلي 35 دقيقة | الدوري المصري
الدوري السعودي - الشباب يفوز على الخلود بمشاركة ديانج.. وأوبامينج يسجل رابع أهدافه 48 دقيقة | سعودي في الجول
مدرب جنوب إفريقيا عن عدم ضم بيرسي تاو: الأجواء في الأهلي ليست إيجابية.. أتمنى رحيله عنهم ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري المصري - زد (0)-(1) الأهلي.. الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
أحمد الشيخ: من الصعب الفوز على المحلة في ملعبه.. لكننا صنعنا إنجازا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حارس مازيمبي المتحول إلى مهاجم: سأكون الأفضل في العالم.. وأتمنى اللعب بالدوري المصري 2 سكاي: خيانة ليفربول في الطريق؟ مانشستر سيتي يختار خليفة جوارديولا 3 خبر في الجول - لجنة الحكام تدرس إيقاف طاقم فيديو الزمالك والبنك.. وعقوبة مختلفة لـ محمد عادل 4 الكشف عن محادثة محمد عادل مع حكم الـVAR في لقاء الزمالك والبنك الأهلي