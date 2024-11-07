الريان والوكرة يعلنان انضمام تريزيجيه وحمدي فتحي لمعسكر منتخب مصر في نوفمبر

الخميس، 07 نوفمبر 2024 - 18:00

كتب : FilGoal

مصر - موريتانيا - تريزيجيه

أعلن الريان والوكرة انضمام الثنائي محمود حسن تريزيجيه وحمدي فتحي لقائمة منتخب مصر لخوض مواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2025.

وكشف الريان عن انضمام محمود حسن تريزيجيه لقائمة منتخب مصر لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا.

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فيما أعلن الوكرة انضمام حمدي فتحي ايضا للقائمة ذاتها.

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وحسم منتخب مصر تأهله إلى أمم إفريقيا 2025 في المغرب، بعد تحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات بعد 4 جولات.

وعلم FilGoal.com أن حسام حسن قرر إراحة الثنائي محمد صلاح قائد المنتخب ومحمد الشناوي قائد الأهلي من معسكر نوفمبر.

وينطلق معسكر منتخب مصر المقبل يوم 11 نوفمبر ويشهد ختام التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

ويدرس حسام حسن موقف بقية اللاعبين مثل عمر مرموش ومصطفى محمد من التوقف المقبل.

ويلعب منتخب مصر أمام فريقي كاب فيردي وبوتسوانا في آخر جولتين من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

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وقرر حسام حسن إراحة الثنائي من المعسكر بعد ضمان التأهل بالإضافة لإقامة مواجهة كاب فيردي على ملعب من النجيل الصناعي.

ويسعى حسام حسن لمنح الفرصة لبعض اللاعبين في المباراتين المقبلتين بعد التأهل.

ومن المقرر أن يمنح حسام حسن الفرصة لكل من محمد عواد ومصطفى شوبير في توقف نوفمبر.

وحقق المنتخب تحت قيادة حسام حسن الفوز في أول أربع جولات بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وبذلك يحقق الفراعنة رقما قياسيا بتحقيق الفوز في أول 4 جولات من التصفيات وهو ما لم يحدث من قبل في تاريخ التصيفات.

وكان الرقم القياسي مسجلا لمنتخب مصر عام 2001 بعد الفوز في أول 3 جولات فقط وهو ما عادله الفراعنة مع حسام حسن الجولة الماضية قبل تجاوزه بالجولة الرابعة.

منتخب مصر تريزيجيه حمدي فتحي
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