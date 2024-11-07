روبن نيفيز يثير مخاوف جيسوس في الهلال

أعرب جورج جيسوس مدرب الهلال عن قلقه بشأن إصابة مواطنه روبن نيفيز لاعب وسط الفريق.

ويستعد الهلال لمواجهة الاتفاق غدا الجمعة ضمن الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال جيسوس في مؤتمر صحفي: "إصابة نيفيز ليست سهلة، لكننا مع الجهاز الطبي بصدد معرفة عودته المتوقعة، وسنستغل فترة التوقف لنكون قد استعدنا خدماته".

وأضاف "سنواجه واحد من أفضل الفرق في الدوري، يملك مجموعة من اللاعبين الرائعين، ومن المتوقع أن نواجه صعوبات أمامه، لكن سنكون حاضرين على مستوى جميع النواحي".

وأجرى نيفيز فحوصات طبية بعدما تعرض للإصابة في الركبة.

وكشف الهلال عن سفر نيفيز إلى فنلندا اليوم الخميس للاطمئنان على موضع إصابته تحت إشراف الجهاز الطبي لناديه.

وأوضح الهلال في وقت سابق أن نيفيز يعاني من الإصابة في الركبة وتتراوح مدة غيابه بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

النجم البرتغالي لعب مع الهلال 11 مباراة بالموسم الحالي وصنع 3 أهداف.

وبشكل لعب خاض نيفيز مع الهلال 59 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 15 آخرين.

وتوج لاعب ولفرهامبتون السابق بـ 4 ألقاب مع نادي الهلال الذي انضم إليه بداية الموسم المنصرم.

ويستعد الهلال متصدر ترتيب الدوري السعودي برصيد 25 نقطة، فيما يتواجد الاتفاق في المركز 11 برصيد 11 نقطة.