الإسماعيلي يعلن عن راعي جديد لقميصه في موسم 2024-25
الخميس، 07 نوفمبر 2024 - 17:21
كتب : FilGoal
أعلن نادي الإسماعيلي عن راعي جديد لقميصه في موسم 2024-25 من الدوري المصري.
وحصلت شركة مودرن تريد للصناعات الغذائية على حقوق الرعاية لقميص الدراويش.
وحصلت الشركة المالكة للعلامة التجارية ميزة، على حقوق رعاية ظهر قميص فريق الأول لكرة القدم بالنادي.
ويواصل المجلس عمله الجاد لتحقيق عائد مالي يتماشى، مع قيمة النادي التاريخية والرياضية، وذلك لتحقيق الطموحات الكبيرة للأعضاء والجماهير.
شركة مودرن تريد راعيا للنادي الإسماعيلي 🤝#شجع_الدراويش pic.twitter.com/Gy80fOAISu— Ismaily SC (@Ismailyofficial) November 7, 2024
وبدأ الإسماعيلي موسمه بالتعادل السلبي مع غزل المحلة بدون أهداف في استاد الإسماعيلية.
ويستعد الإسماعيلي للقاء سيراميكا كليوباترا في الثامنة مساءً يوم السبت المقبل في الجولة الثانية من الدوري المصري.
ويتواجد الدراويش في المجموعة الرابعة لكأس الرابطة المصرية والتي تضم بيراميدز والاتحاد وحرس الحدود.