الإسماعيلي يعلن عن راعي جديد لقميصه في موسم 2024-25

أعلن نادي الإسماعيلي عن راعي جديد لقميصه في موسم 2024-25 من الدوري المصري.

وحصلت شركة مودرن تريد للصناعات الغذائية على حقوق الرعاية لقميص الدراويش.

وحصلت الشركة المالكة للعلامة التجارية ميزة، على حقوق رعاية ظهر قميص فريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ويواصل المجلس عمله الجاد لتحقيق عائد مالي يتماشى، مع قيمة النادي التاريخية والرياضية، وذلك لتحقيق الطموحات الكبيرة للأعضاء والجماهير.

شركة مودرن تريد راعيا للنادي الإسماعيلي 🤝#شجع_الدراويش pic.twitter.com/Gy80fOAISu — Ismaily SC (@Ismailyofficial) November 7, 2024

وبدأ الإسماعيلي موسمه بالتعادل السلبي مع غزل المحلة بدون أهداف في استاد الإسماعيلية.

ويستعد الإسماعيلي للقاء سيراميكا كليوباترا في الثامنة مساءً يوم السبت المقبل في الجولة الثانية من الدوري المصري.

ويتواجد الدراويش في المجموعة الرابعة لكأس الرابطة المصرية والتي تضم بيراميدز والاتحاد وحرس الحدود.