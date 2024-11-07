الإسماعيلي يعلن عن راعي جديد لقميصه في موسم 2024-25

الخميس، 07 نوفمبر 2024 - 17:21

كتب : FilGoal

الإسماعيلي

أعلن نادي الإسماعيلي عن راعي جديد لقميصه في موسم 2024-25 من الدوري المصري.

وحصلت شركة مودرن تريد للصناعات الغذائية على حقوق الرعاية لقميص الدراويش.

وحصلت الشركة المالكة للعلامة التجارية ميزة، على حقوق رعاية ظهر قميص فريق الأول لكرة القدم بالنادي.

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ويواصل المجلس عمله الجاد لتحقيق عائد مالي يتماشى، مع قيمة النادي التاريخية والرياضية، وذلك لتحقيق الطموحات الكبيرة للأعضاء والجماهير.

وبدأ الإسماعيلي موسمه بالتعادل السلبي مع غزل المحلة بدون أهداف في استاد الإسماعيلية.

ويستعد الإسماعيلي للقاء سيراميكا كليوباترا في الثامنة مساءً يوم السبت المقبل في الجولة الثانية من الدوري المصري.

ويتواجد الدراويش في المجموعة الرابعة لكأس الرابطة المصرية والتي تضم بيراميدز والاتحاد وحرس الحدود.

الإسماعيلي الدوري المصري في الدوري
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