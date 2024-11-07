انتهت في الدوري المصري - غزل المحلة (2)-(3) طلائع الجيش.. حفلة أهداف

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة غزل المحلة ضد طلائع الجيش في الجولة الثانية من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد غزل المحلة في الخامسة مساء بعد نهاية المرحلة الأولى من أعمال التطوير.

وبدأ طلائع الجيش الموسم بالخسارة 2-0 أمام المصري، فيما فرض غزل المحلة التعادل السلبي على الإسماعيلي في الجولة الأولى.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

نهاية المباراة

ق90+5 محمد علي بن حمودة يسجل الهدف الثاني لغزل المحلة بعد متابعة رائعة

ق88 أحمد الشيخ يسجل الهدف الثالث لطلائع الجيش

ق70 جودوين شيكا يسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء

ق46 هجوم متواصل من لاعبي غزل المحلة بحثا عن تسجيل هدف التعادل

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق 45+5: عرضية من الجهة اليسري لكن لمسة عبده يحيى تأتي سهلة في يد الحارس

ق 36: عبده يحيى يطلق تصويبة قوية يبعدها محمد شعبان ببراعة لركنية.

ق 33: شعبان يتألق بعد تسديدة على الطائر من لمسة واحدة من محمد حمدي زكي

ق 30: تصويبة قوية أرضية من موري توريه تمر بجوار القائم الأيمن لمرمى محمد شعبان

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عماد فتحي يباغت المحلة بالهدف الأول لطلائع الجيش⚽🔥 pic.twitter.com/Ai9w5pzzpF — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 7, 2024

ق 14: جووول عماد فتحي يسجل الأول بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء بعد بينية كريم طارق

ق 10: عرضية من عبده يحيى ولمسة من بن حمودة لكن دون خطورة على مرمى شعبان.

بداية اللقاء