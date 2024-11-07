قائمة سموحة - الوادي وصابر أمام الزمالك.. وغياب بركات حجاج

الخميس، 07 نوفمبر 2024 - 16:55

كتب : هاني العوضي

محمود صابر - سموحة

أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة قائمته لمواجهة الزمالك في الجولة الثانية من الدوري.

ويستضيف سموحة فريق الزمالك ضمن منافسات الجولة الثانية.

وشهدت القائمة تواجد الثنائي عبد الكبير الوادي ومحمود صابر.

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بينما يغيب بركات حجاج عن القائمة بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة سموحة كالآتي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان - محمد أشرف.

الدفاع: هشام حافظ - محمد مصطفى ميدو - محمد رجب الصافي - محمد ربيعة.

الوسط: محمد متولي كناريا - أبو بكر ليادي - عبد الكبير الوادي - محمد سعيد مكرونة - إسلام جابر - مصطفى البدري - أشرف مجدي - أحمد خالد - صامويل أمادي - محمود صابر - دوكو دودو.

الهجوم: محمد سالم - حسام حسن - إسلام عطية.

وتغلب سموحة في المباراة الافتتاحية على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

بينما حقق الزمالك الفوز على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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