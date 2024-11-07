ديفيد ألابا يقترب من العودة لـ ريال مدريد

الخميس، 07 نوفمبر 2024 - 16:50

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد غرناطة

أصبح النمساوي ديفيد ألابا مدافع ريال مدريد قريبا من العوده إلى صفوف فريقه، بعدما دخل مرحلة جديدة من رحلة تعافيه.

ويغيب ألابا عن الملاعب منذ ديسمبر الماضي بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وتدرب ألابا بالكرة لأول مرة يوم الخميس مما يعني اقترابه من دخول التدريبات الجماعية لفريقه.

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وأوضحت التقارير أن ديفيد ألابا يواصل العمل بشكل مكثف على عودته.

وكانت شبكة سكاي سبورت ألمانيا قد ذكرت في تقريرها قبل أسابيع أن ألابا يهدف إلى العودة للعب مع ريال مدريد بحلول النصف الثاني من الموسم على أقصى تقدير.

ويشعر المدافع النمساوي حاليا بأنه في حالة جيدة، ويشعر بالتفاؤل بشأن استعادة لياقته البدنية قريبا، وفقا للتقرير.

قبل ذلك، ذكرت منصة ريليفو أن عودة ديفيد ألابا مدافع ريال مدريد إلى الملاعب تأجلت حتى يناير 2025.

وأوضح التقرير أن عودة اللاعب للملاعب تأجلت بعدما كان من المتوقع عودته في أكتوبر.

وأضاف التقرير أن ريال مدريد لا يخطط لضم مدافعين جدد في يناير الماضي، وبذلك ستكون عودة ألابا في الوقت المثالي للملكي.

في حالة عودة قائد النمسا في يناير المقبل، ستصل فترة غيابه إلى 13 شهرا، أي أكثر من عام كامل.

الصيف الماضي ذكر موقع " Die Presse" النمساوي أن ألابا لن يستطيع اللعب حتى نهاية العام الجاري في ظل عدم شفائه من إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ورغم مرافقته لمنتخب بلاده في يورو 2024 إلا أن التقرير أوضح وقتها أن اللاعب صاحب الـ32 عاما كان يعاني من مشاكل أثناء السير.

ريال مدريد ديفيد ألابا
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