خبر في الجول - استبعاد سيف الجزيري من قائمة الزمالك لمواجهة سموحة

استبعد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك، سيف الجزيري مهاجم الفريق.

ويحل فريق الزمالك ضيفا على سموحة ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري.

وعلم FilGoal.com أن جوميز قرر استبعاد سيف الجزيري من قائمة الفريق لأسباب فنية.

وشارك الجزيري في آخر 9 دقائق من المواجهة الافتتاحية بالدوري أمام البنك الأهلي.

كما يواصل الثنائي مصطفى الزناري وسيدي ندياي التأهيل وبالتالي الغياب عن مباراة سموحة.

وكان قد تأكد غياب أحمد زيزو ومحمد حمدي بعد الإصابة التي لحقت بهما في مباراة البنك الأهلي.

وتغلب الزمالك على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة.

وشارك الجزيري في ست مباريات هذا الموسم بقميص الزمالك في مختلف المسابقات.

ونجح الجزيري في تسجيل هدف وحيد مع الأبيض في المشاركات الستة.

وانضم الجزيري إلى الزمالك في صيف 2021 وحتى الآن.

ويرتبط المهاجم التونسي بتعاقد حتى صيف 2027.

وشهدت قائمة منتخب تونس غياب سيف الجزيري وانضمام زميله حمزة المثلوثي.