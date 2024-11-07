خبر في الجول - رابطة الأندية تخاطب اتحاد الكرة بشأن لجنة الحكام

طلبت رابطة الأندية المصرية من اتحاد الكرة المصري رفض استمرار لجنة الحكام الحالية.

ونشبت أزمة بعد تسريب تسجيل صوتي لمحادثة التي دارت بين محمد عادل حكم ساحة مباراة الزمالك والبنك الأهلي مع حكام الفيديو خلال ركلة الجزاء التي احتسبت في اللحظات الأخيرة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن رابطة الأندية خاطبت اتحاد الكرة برفض استمرار لجنة الحكام الحالية، وطالبت بتعيين رئيس لجنة حكام أجنبي.

وفاز الزمالك على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى من الدوري المصري، في مباراة شهدت جدلا تحكيميا.

وشهدت مباراة الزمالك احتساب ركلتي جزاء للبنك الأهلي وركلة جزاء للزمالك.

وكانت ركلة الجزاء الأخيرة في المباراة لصالح الزمالك هي صاحبة الجدل الأكبر والذي استمر منذ المواجهة وحتى الآن.

وصرّح جمال علام رئيس اتحاد الكرة عبر أون تايم سبورتس 1 أمس الأربعاء: "أي رئيس ناد متضرر من التحكيم يمكنه استقدام حكام أجانب ودفع القيمة المالية وفقا للوائح".

واستدرك "سنعقد اجتماعا مع رابطة الأندية لتحديد إمكانية استقدام رئيس لجنة حكام أجانب، وسيتم تشكيل لجنة من الاتحاد والرابطة إذا وافقت الأندية على استقدام الأجنبي".

وأكمل "تم مهاجمة اتحاد الكرة بسبب استقدام رئيس لجنة حكام أجانب، وقيل لنا أين الدولارات التي تم دفعها".

وأتم "الحكام المصريين على أعلى مستوى ولهم وضع خاص في القارة الإفريقية، ويحصلون على أعلى تقييم من كاف، ولابد أن نثق فيه".

ويعقد اتحاد الكرة جلسة اليوم الخميس وسيتم عرض النتائج عقب نهايتها.

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة يقترب من إقالة لجنة الحكام بالكامل عقب الاجتماع.

وكشف مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "حال تم إصدار القرار بإقالة لجنة الحكام في اجتماع الخميس، سيتم دراسة قائمة المرشحين لتولي رئاسة اللجنة".

وتابع "حتى الآن وجيه أحمد هو أبرز المرشحين لتولي منصب رئيس لجنة الحكام".

واختتم المصدر تصريحاته "جمال الغندور كان بين المرشحين قبل انطلاق الموسم وأيضا ياسر عبد الرؤوف في الصورة، لكن وجيه أحمد هو الأقرب".

وسبق وأن تولى وجيه أحمد رئاسة لجنة الحكام من قبل.