غياب مبابي عن قائمة فرنسا للمرة الثانية على التوالي.. وديشامب يوضح

الخميس، 07 نوفمبر 2024 - 15:35

كتب : FilGoal

فرنسا - المغرب - مبابي

للمرة الثانية على التوالي.. يغيب كيليان مبابي نجم ريال مدريد عن قائمة منتخب فرنسا في التوقف الدولي بشهر نوفمبر.

وكان مبابي قد استبعد من قائمة الديوك في توقف أكتوبر الماضي رغبة منه في استعادة مستواه المعهود بعد انضمامه لريال مدريد، مما أثار الكثير من الجدل.

وقال ديدييه ديشامب عن غياب كيليان مبابي: "لقد أجريت مناقشات معه واتخذت هذا القرار، الأمر أفضل بهذه الطريقة".

أخبار متعلقة:
مدير بايرن: لن نضم لاعبين جدد في يناير تضارب حول موقف مبابي من التواجد في قائمة فرنسا بتوقف نوفمبر سان جيرمان يصدر بيانا بشأن لافتة فلسطين حرة "لم نكن على علم بذلك" إصابة محمد عبد المنعم

وأضاف "أراد كيليان الانضمام، استبعاده ليس بسبب مشاكل خارج نطاق الرياضة".

وذكرت تقارير أن قائد فرنسا كان مترددا في الانضمام إلى الديوك في توقف سبتمبر وغاب بشكل مثير للجدل خلال فترة التوقف الدولي في أكتوبر.

ويستعد منتخب فرنسا لمباراتي دوري الأمم الأوروبية المقبلتين ضد إسرائيل وإيطاليا.

وتضم القائمة العديد من الأسماء المعروفة، فيما شهدت استدعاء لوكاس شوفالييه حارس ليل للمرة الأولى.

وجاءت قائمة الديوك على النحو التالي:

حراسة المرمى: لوكاس شوفالييه (ليل الفرنسي) - مايك ماينان (ميلان الإيطالي) - بريس سامبا (لانس الفرنسي)

الدفاع: جوناتان كلوس (نيس الفرنسي) - ويسلي فوفانا (تشيلسي الإنجليزي) - ثيو هيرنانديز (ميلان الإيطالي) - إبراهيما كوناتي (ليفربول الإنجليزي) - جول كوندي (برشلونة الإسباني) – لوكاس دين (أستون فيلا الإنجليزي) - ويليام ساليبا (أرسنال الإنجليزي) - دايوت أوباميكانو (بايرن ميونيخ الألماني)

الوسط: نجولو كانتي (اتحاد جدة السعودي) - مانو كوني (روما الإيطالي) - أدريان رابيو (مارسيليا الفرنسي) - وارين زائير إيمري (باريس سان جيرمان الفرنسي) – إدواردو كامافينجا (ريال مدريد الإسباني) – ماتيو جيندوزي (لاتسيو الإيطالي)

الهجوم: برادلي باركولا (باريس سان جيرمان الفرنسي) - عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان الفرنسي) - راندال كولو مواني (باريس سان جيرمان الفرنسي) - مايكل أوليسي (بايرن ميونيخ الألماني) - ماركوس تورام (إنتر الإيطالي) – كريستوفر نكونكو (تشيلسي الإنجليزي)

Image

وكان ديشامب قد كشف عن سبب استبعاد مبابي من معسكر الديوك لفترة التوقف الدولي بأكتوبر رغم أنه عاد من الإصابة وشارك مع ريال مدريد قبل إعلان القائمة.

وقتها قال ديشامب خلال مؤتمر صحفي: "استبعاد مبابي؟ يجب أن نعطي الأولوية لمصلحة اللاعب دون وضعه في صعوبات".

وواصل "مصالح الأندية والمنتخبات يجب أن تتعارض في وقت ما ولكن يجب علينا أن نفهم أن النادي هو من يتعاقد مع اللاعب وليس الاتحادات الوطنية والأهم هو مصلحة اللاعب، أعلم أن مبابي لن يقف ضد ناديه وهو لا يريد أيضا الوقوف ضد منتخب بلاده".

وأضاف "هذا الأمر ينطبق على جميع الأندية، هم دائما يقاومون ذهاب اللاعبين لمنتخبات بلادهم والمجازفة به وأنا لست هنا للمجازفة".

وكان كيليان قد تعرض للإصابة خلال مباراة ريال مدريد وبلد الوليد وغاب عن مواجهة أتليتكو مدريد وكشفت التقارير عن ضرورة غيابه لمدة ثلاثة أسابيع.

وبعد غيابه عن مباراة واحدة عاد مبابي وشارك ضد ليل وفياريال قبل بداية فترة التوقف الدولي.

كيليان مبابي فرنسا ديديه ديشامب
نرشح لكم
تشكيل مانشستر يونايتد – هويلوند يقود الهجوم ضد باوك مباشر الدوري الأوروبي – فرانكفورت (1) - (0) سلافيا براج.. مرموش جوووووووول مرموش أساسي مع فرانكفورت في الدوري الأوروبي ضد سلافيا براج ديلي ستار: مانشستر يونايتد وتشيلسي يتصدران سباق التعاقد مع فيكتور جيوكيريس تقرير: نقل موراتا إلى المستشفى قائمة إنجلترا - انضمام لاعب ليفربول.. واستدعاء أول لثنائي دفاعي يويفا يرفض فتح تحقيقات بشأن لافتة "فلسطين حرة" في دوري الأبطال مدير بايرن: لن نضم لاعبين جدد في يناير
أخر الأخبار
"مصر كلها عارفة إنه صوتك".. إبراهيم فايق يتقدم ببلاغات ضد محامي محمد عادل 3 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل مانشستر يونايتد – هويلوند يقود الهجوم ضد باوك 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
انطلاقة نارية.. طاهر يعادل حصيلة الموسم الماضي في مباراتين فقط 25 دقيقة | الدوري المصري
إقالة لجنة الحكام.. وانتظار رد النيابة بشأن مباراة الزمالك والبنك الأهلي 34 دقيقة | الدوري المصري
الدوري السعودي - الشباب يفوز على الخلود بمشاركة ديانج.. وأوبامينج يسجل رابع أهدافه 47 دقيقة | سعودي في الجول
مدرب جنوب إفريقيا عن عدم ضم بيرسي تاو: الأجواء في الأهلي ليست إيجابية.. أتمنى رحيله عنهم ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري المصري - زد (0)-(1) الأهلي.. الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
أحمد الشيخ: من الصعب الفوز على المحلة في ملعبه.. لكننا صنعنا إنجازا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حارس مازيمبي المتحول إلى مهاجم: سأكون الأفضل في العالم.. وأتمنى اللعب بالدوري المصري 2 سكاي: خيانة ليفربول في الطريق؟ مانشستر سيتي يختار خليفة جوارديولا 3 خبر في الجول - لجنة الحكام تدرس إيقاف طاقم فيديو الزمالك والبنك.. وعقوبة مختلفة لـ محمد عادل 4 الكشف عن محادثة محمد عادل مع حكم الـVAR في لقاء الزمالك والبنك الأهلي