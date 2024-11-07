هيثم السعيد يكشف كيف تحول من عضو مجلس إدارة الزمالك إلى لاعب سلة الأهلي

كشف هيثم السعيد لاعب كرة السلة السابق لأول مرة كواليس انضمام إلى الأهلي قادما من الزمالك.

ولم يكن السعيد مجرد لاعبا في الزمالك فقط، لكنه في تلك الفترة كان عضوا بمجلس إدارة القلعة البيضاء قبل أن يتم تغيير القانون بعد ذلك.

وتحدث هيثم السعيد في حوار مطول عبر بودكاست حكايتي عن كواليس الانتقال إلى القلعة الحمراء ودور العامري فاروق ومحمود الخطيب معه.

وكل ما يلي على لسان هيثم السعيد في حواره المطول:

من الزمالك إلى الأهلي

"العامري فاروق هو السبب الرئيسي في انتقالي من الزمالك إلى الأهلي، بدأت المفاوضات معي منذ 2007 ولم يكن هناك احتراف في ذلك التوقيت ومنح رئيس الاتحاد للأندية لمدة عامين لتوفيق أوضاعها".

"تواصل العامري فاروق معي تليفونيا وأبلغني برؤيته أن شخصيتي تتناسب بالتواجد مع النادي الأهلي، هناك نظام في الأهلي من قبل حتى الراحل صالح سليم".

"حصل العامري فاروق على الضوء الأخضر لضمي، كنت أحترم الأهلي وقت تواجدي في الزمالك، لكن دائما ما أكون مخلصا للمكان الذي أتواجد فيه".

"مع احترامي للجميع سأتحدث عن الفارق للنادي الأهلي، وقعت في 2007 على عقود انتقالي في حضور عدلي القيعي وحلمي عبد الرازق المستشار القانوني وقتها، وتم الاتفاق على كل شيء".

"لم تتم الصفقة وقتها بسبب تغيير لوائح اتحاد السلة، ورغم ذلك لم يعلم أحد عن ذلك، وأبلغني العامري فاروق أن العقود ستظل معه بشكل شخصي ولن تخرج إلا في حالة الانضمام وإذا غيرت رأيي سيكون الأمر منتهي دون مشكلة".

"عندما أصبحت لاعبا حرا لم تتجدد المفاوضات مع الأهلي فوقعت مع اتحاد الشرطة، وحدث تواصل مع وكيلي محمد يوسف بأن الأهلي يرغب في ضمي خاصة أن عقدي لم يسجل مع اتحاد الشرطة فأبلغته بموافقتي".

"الأهلي سألني أولا هل حصلت على مقدم تعاقد من أي نادي؟ وعندما أبلغتهم بأنني لاعبا حرا تم التوقيع معي".

"العامري فاروق كادر كبير جدا ورحيله خسارة كبيرة ليس للأهلي فقط ولكن للرياضة المصرية بشكل عام".

كواليس التواجد بمجلس إدارة الزمالك

"تواجدت في مجلس إدارة الزمالك وأنا لاعب بالفريق، وبسببي تم تغيير قانون الرياضة مرتين، الأولى التواجد كعضو ولاعب في نفس التوقيت فأصبح لا يصح قانونيا الترشح إلا بعد اعتزالك بعامين".

"كنت أتواجد في تلك الفترة كرئيس بعثة ولاعب في نفس الوقت، لكن كنت أفضل الجلوس مع اللاعبين".

"لم أتقاض مليما منذ تواجدي في مجلس إدارة الزمالك، وكنت أرى أنه لا يصح الحصول على مستحقات مالية وأنا في منصب تطوعي كمجلس الإدارة، لذلك تنازلت عن القيمة المالية بعقدي".

"الانتقال من الزمالك إلى الأهلي صدمة كبيرة جدا ومن ساندني ودعمني في ذلك جماهير الأهلي، هناك لاعبون لم يتحملوا النقلة من الفريق للآخر".

"إذا عاد بي الزمن في 2009 قبل التوقيع للأهلي سأتخذ ذلك القرار ألف مرة".

إصابة بعد الانضمام للأهلي

"تعرضت لإصابة قوية في اليد بكسر بعد انتقالي إلى الأهلي وغبت عن الملاعب لمدة 9 أشهر".

"بعد توقيعي للأهلي والانتقال، محمود الخطيب خرج لمقابلتي على بوابة النادي لدعمي في ظهوري الأول وذلك فرق معي بشكل كبير على المستوى النفسي".

"أؤمن بوجود الحسد لكنه سبب من أسباب الله وأي شيء يريده سيحدث، لذلك لم أفكر في قصة إصابتي القوية بعد انضمامي إلى الأهلي، لكنني حصلت على أكبر عقد في تاريخ لاعب كرة سلة بهذا التوقيت".

"تحدثت مع العامري فاروق بعد إصابتي القوية وأبلغته أن إصابتي صعبة ومؤثرة وأعلم أن العقود يمكن فسخها وأريد رفع الحرج عن النادي، لكن العامري فاروق أبدى غضبه الشديد وأكد لي أنه طالما وقعت على تعاقد مع النادي أصبحت من أبنائه".

"سألني العامري فاروق بعد 6 أشهر من الإصابة هل تقاضيت مقابل علاجي فأبلغته بإحراجي من ذلك لأنني لم ألعب وأتقاضى راتبي بصورة طبيعية فغضب بشدة وتحدث مع رؤوف عبد القادر لتسوية الأمر سريعا".

"تلك من المواقف التي فرقت معي وشاهدتها كثيرا مثلما حدث مع جيلبرتو في كرة القدم وعلي معلول حاليا، النادي الأهلي يحتضن لاعبيه بشكل رائع".

الفيديو المسيء للأهلي

"انتشر فيديو لي بداعي الإساءة للأهلي وقت لعبي مع الزمالك واستهزائي من المنافس، وهذا غير صحيح لكنه كان أمر معتاد في تلك الفترة لأن الدوري كان ساخنا وكلنا نريد (نعلم على بعض)".

"هذا جزء من اللعبة ومثلما شاهدنا (كوبري) إيهاب أمين بمباراته الأولى مع الزمالك والجميع يعلم أنه لا يتم توقيع عقوبات على ذلك".

"لأول مرة أرد على ذلك الفيديو وما حدث مجرد استعراض داخل الملعب".

الرد على ميدو

"تصريحات أحمد حسام ميدو بعدم اهتمام جماهير الأهلي بكرة السلة واستهزاء الزمالك بالقلعة الحمراء غير دقيقة، لعبت نهائي دوري وكانت المدرجات مناصفة بين الفريقين ونفس العدد خارج الملعب بحثا عن مقاعد".

"ربما كان الأهلي في تلك الفترة كان يصل إلى النهائي ويخسر، هذه أسباب فنية يمكننا الحديث عنها، لكن مواجهة الزمالك ضد الأهلي كانت قوية جدا".

"دوري 2000 تواجد ما يقارب من 13 ألف مشجع من النادي الأهلي لمساندة فريقها في النهائي لحصد اللقب".