انتهاء أعمال المرحلة الأولى لتطوير استاد غزل المحلة

أعلن نادي غزل المحلة انتهاء أعمال المرحلة الأولى من التطوير الشامل إستاد غزل المحلة والملاعب الفرعية.

ويستعد استاد غزل المحلة لاستقبال أولى مباريات الموسم بلقاء طلائع الجيش في الجولة الثانية من الدوري المصري.

وشهد الاستاد تطويرا كليا شمل الآتي:

1- تغيير أرضية الملعب بشكل كامل بالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال.

2- انشاء منظومات جديدة للري والصرف وفق أحدث الأنظمة والمعايير العالمية.

3- رفع الكفاءة الانشائية للمدرجات الأمامية بالتعاون مع كلية الهندسة بجامعة المنصورة وفتحها للجمهور بعد إغلاقها لأكثر من 4 سنوات.

4- تركيب مقاعد للجماهير بكامل سعة الاستاد.

5- تطوير صالات الجيم ودعمها بأحدث الأجهزة الرياضية.

6- تطوير قاعات المؤتمر الصحفي ومداخل الفريق الضيف.

7- تطوير المقصورة الرئيسية وتجهيز مكان مخصص لكبار الزوار.

8- تجهيز استراحة جديدة لكبار الزوار.

9-تطوير مداخل الجماهير للإستاد.

10- تطوير أنظمة الإضاءة للإستاد

11- تطوير الإذاعة الداخلية للإستاد.

12- تركيب شاشة عرض عملاقة بعرض ١٢ متر وارتفاع ٨ أمتار.

13- تجهيز مقر جديد لإقامة الفرق الرياضية مجهز على أعلى مستوى.

14- تطوير غرف اللاعبين ودعمها بغرف ساونا وجاكوزي وغرف استشفاء.

وعلى الجانب الآخر فشهدت الملاعب الفرعية لإستاد غزل المحلة تطويراً مماثلاً

1- تم تطوير أرضية الملاعب لاستقبال مباريات قطاع الناشئين وتدريبات الفريق الأول

2- رفع كفاءة المدرجات

3- إنشاء أنظمة إنارة بملعب الساعة لأول مرة واتاحة التدريب ليلاً لفرق البراعم والأكاديميات.

4- رفع كفاءة الإضاءة بالملاعب الفرعية.

5- تجهيز غرف لخدمات الملاعب.

6- تطوير صالة الجيم.

وتشمل أعمال المرحلة الثانية تطويرا شاملا للمنطقة المحيطة بإستاد غزل المحلة وتطوير حمام السباحة الأولمبي وإنشاء مدينة رياضية متكاملة تشمل ملاعب متعددة وحمامات سباحة وفندق ومعسكرات متطورة لاستقبال الفرق الرياضية وإنشاء نادي رياضي اجتماعي يكون متنفس لأهالي مدينة المحلة الكبرى.

غزل المحلة استهل الموسم بعد عودته وسط الكبار بالتعادل مع الإسماعيلي سلبيا.