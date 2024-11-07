مدير بايرن: لن نضم لاعبين جدد في يناير

أوضح كريستوف فرويند المدير الرياضي لبايرن ميونيخ أن ناديه لن يدخل سوق الانتقالات الشتوية لضم أي لاعب.

وقال فرويند في تصريحات لشبكة DAZN: "بايرن ليس تحت أي ضغوط للنشاط في فترة الانتقالات الشتوية في يناير".

وأضاف "نحن سعداء للغاية بالفريق الحالي. لا نشعر بأي ضغوط للقيام بأي شيء في فترة الانتقالات".

وأكمل "هناك بعض اللاعبين المهمين تقترب عقودهم من الانتهاء، ونحاول تمديدها، هذا ما نركز عليه وما نناقشه".

وأتم "نحن نركز حاليا على الفريق الذي نملكه تحت تصرفنا. هناك الكثير للقيام به".

ذكرت جريدة بيلد أن أرسنال ومانشستر يونايتد مهتمان بضم ليروي ساني نجم بايرن ميونيخ.

أبرز اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم قريبا هو ليروي ساني، إذ ينتهي عقده مع بايرن في صيف 2025.

اللاعب يحق له التفاوض مع أي فريق في يناير المقبل على أن ينتقل إليه مجانا الصيف المقبل.

يوم الأربعاء أوضح تقرير جريدة بيلد أنه في حالة فشل مفاوضات بايرن مع ساني من أجل تجديد العقد، فإن وجهة اللاعب ستكون العودة إلى إنجلترا.

لاعب مانشستر سيتي السابق يجذب اهتمام يونايتد وأرسنال، وكلاهما ينتظر فشل مفاوضاته على العقد الجديد مع بايرن، حسب التقرير.

وأشارت تقارير إلى أن المفاوضات لم تنتهي بنجاح إلى الآن، نظرا لعدم الاتفاق على الراتب ومدة العقد الجديد.

كما أن عدم المشاركة كأساسي قد تدفع النجم الألماني للرحيل من قلعة البافاري.

اللاعب الموهوب شارك كبديل في كل المباريات الـ9 التي ظهر فيها هذا الموسم، باستثناء مباراة واحدة، وكانت في كأس ألمانيا ضد ماينز.

ويواصل بايرن المفاوضات مع ساني لتمديد عقده الذي ينتهي في صيف 2025.

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