بمشاركة 72 فريقا.. موعد قرعة الأدوار التمهيدية لـ كأس مصر 2025

أرسل اتحاد الكرة المصري خطابا لأندية القسم الثاني (ب) والثالث والرابع لتحديد موعد قرعة الأدوار التمهيدية من كأس مصر لموسم 2024-25.

ويشارك في الدور التمهيدي الأول 72 فريقا من الدرجات الثلاث الأدنى.

وستقام القرعة يوم الأحد المقبل الموافق 11 نوفمبر 2025 لبدء أولى مراحل المسابقة.

وتم إعفاء أندية دوري المحترفين ودوري الممتاز من المشاركة في الدور التمهيدي الأول.

يذكر أن فرق الدوري الممتاز تشارك بدءا من دور الـ 32.

وإليكم قائمة الفرق المشاركة وفقا للأقسام

القسم الثاني (ب): مصر للتأمين – تيم أف سي – اتحاد الشرطة – النصر - الشمس – ألو إيجيبت – نجوم المستقبل – إيسترن كومباني – الإنتاج الحربي – بنها – العبور بالقليوبية – أصحاب الجياد – الأولمبي – طلائع الأسطول – الحمام – ألعاب دمنهور – جمهورية شبين – الشرقية – دكرنس – بايونيرز – ميجا سبورت – الصيد بالمحلة – مالية كفر الزيات – بورفؤاد – المريخ – جنوب سيناء – نجمة سيناء – 6 أكتوبر – الفيوم – توت غنخ أمون – تليفونات بني سويف – نجوم مصر – الواسطي – المنيا – أسمنت أسيوط – الألومنيوم – كيما أسوان.

القسم الثالث: البلاستيك – هليوبوليس – حلوان العام – المعادي واليخت – المرج – الطيران – إسكو – مدينة نصر- النصر للتصدير – ليفيلز – الصيد – حدائق الأهرام – شباب قليوب – شباب بطا – رع – الإسكندرية للبترول – منية سمنود – شربين – سمنود – بلبيس – قلين – بدر – بورتو السويس – جولدن جيت – أهلي الفرق – شباب سنورس – سيلا – بني سويف.

القسم الرابع: التربية والتعليم – نيو جيزة – سمارت – الشرقية للدخان بالإسكندرية – البطل الأولمبي – شباب قسطا – شباب سمنود.

وتوج بيراميدز بلقب النسخة الأخيرة من كأس مصر بالفوز على زد.

بذكر أن الأهلي لن يخوض النسخة الجديدة من الكأس بعد اعتذاره عن عدم المشاركة في الموسم الماضي وفقا للائحة.

وسبق أن صرّح عامر حسين رئيس لجنة المسابقات على التفكير في إقامة المباريات بنظام الذهاب والإياب.