كرة نسائية - "أريد أن أكون بجوار ابنتي".. علياء الزنوكي تعلن اعتزالها

الخميس، 07 نوفمبر 2024 - 14:23

كتب : محمد سمير

علياء الزنوكي - فريق سيدات زد كرة قدم

أعلنت علياء الزنوكي لاعبة فريق زد لسيدات كرة القدم ومنتخب مصر اعتزالها.

وكشفت علياء عن رغبتها في البقاء بالمنزل بجوار ابنتها وعيش كل لحظة مع عائلتها في الوقت الحالي.

وقررت علياء الزنوكي الاعتزال بعمر 27 عاما.

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وكتبت علياء الزنوكي عبر حسابها الرسمي على إنستجرام:

"بينما أجلس لكتابة ذلك، أجد نفسي أفكر في السنوات التي قضيتها في الملعب، الضحك والانتصارات ولحظات الفرح الخالص التي جعلت كل قطرة عرق تستحق العناء".

"كانت كرة القدم هي قلبي وملجأي منذ أن كنت أتذكر، لقد شكلت شخصيتي وفي كل مرة دخلت فيها الملعب شعرت بأنني لا يمكن إيقافي".

"العودة إلى اللعب بعد الولادة كانت بمثابة سحر، ذكرتني بالقوة والمرونة التي أمتلكها، كانت مشاهدة جسدي يستعيد قوته ورشاقته أشبه باستعادة جزء من نفسي وكنت أعتقد أنني فقدته، ولكن بعد الكثير من التفكير، اتخذت القرار الصعب بالتراجع واعتزال كرة القدم".

"لم يكن هذا القرار سهلا، بعد الولادة واجهت التحدي الكبير المتمثل في الموازنة بين الأمومة وحبي للعبة، كافحت بقوة من أجل العودة وتغلب على ليالي بلا نوم وجلسات تدريب لا تنتهي".

"في كل مرة كنت أعود فيها إلى الملعب، كنت أشعر بالحيوية والاستعداد للتنافس، ولكن ببطء، أدركت أن أولوياتي كانت تتغير، رأيت بنفسي كيف يمر الوقت بسرعة".

"أريد أن استمتع بكل ثانية أقضيها مع أحبائي، سعادتهم تعني لي كل شيء، وأشعر بحاجة لأكون بجانبهم بكل طريقة ممكنة، مع كل تمرين وكل مباراة، أصبح من الواضح أن قلبي في المنزل الآن".

"أريد أن أكون بجانب ابنتي الآن، لرعايتها في كل خطوة برحلتها وإرشادها، حتى اللحظات البسطية التي نقضيها معا، هي الأشياء التي لا أريد أن أفوتها أبدا".

"شكر لكل صديقة وزميلة في الفريق وكل مدرب تدربت تحت قيادته، كنتم جميعا عائلتي الثانية، تدعمونني في كل تحد وتحتفلون بكل نجاح، سأعتز بهذه الذكريات إلى الأبد".

"المباريات والضحك في غرفة الملابس، وركوب الحافلات، سأظل دائما من مشجعي كرة القدم وسأحمل الدروس التي تعلمتها على أرض الملعب إلى مستقبلي".

وبدأت علياء الزنوكي مسيرتها الكروية في 2009 قبل أن تعتزل في نوفمبر 2024.

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