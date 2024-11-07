تضارب حول موقف مبابي من التواجد في قائمة فرنسا بتوقف نوفمبر

الخميس، 07 نوفمبر 2024 - 14:21

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - فرنسا

ذكرت جريدة ليكيب أن كيليان مبابي نجم ريال مدريد سيعود إلى قائمة منتخب فرنسا في التوقف الدولي بشهر نوفمبر.

وذلك بعد غيابه عن معسكر شهر أكتوبر الماضي، والذي أثار الكثير من الجدل.

وأوضح التقرير أنه من المقرر أن يعود مبابي إلى قائمة فرنسا في فترة التوقف الدولي القادمة.

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في الوقت نفسه، ذكرت جريدة لو باريزيان أن مبابي سيغيب أيضا عن معسكر نوفمبر.

وأفادت شبكة راديو مونت كارلو أيضا أن نجم باريس سان جيرمان السابق لن يلتحق بقائمة بطل العالم 2018.

وأضافت التقارير أن قائد فرنسا كان كيليان مترددا في الانضمام إلى الديوك في توقف سبتمبر وغاب بشكل مثير للجدل خلال فترة التوقف الدولي في أكتوبر.

ويستعد منتخب فرنسا لمباراتي دوري الأمم الأوروبية المقبلتين ضد إسرائيل وإيطاليا.

وكان ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا قد كشف عن سبب استبعاد مبابي من معسكر الديوك لفترة التوقف الدولي بأكتوبر رغم أنه عاد من الإصابة وشارك مع ريال مدريد قبل إعلان القائمة.

وقتها قال ديشامب خلال مؤتمر صحفي: "استبعاد مبابي؟ يجب أن نعطي الأولوية لمصلحة اللاعب دون وضعه في صعوبات".

وواصل "مصالح الأندية والمنتخبات يجب أن تتعارض في وقت ما ولكن يجب علينا أن نفهم أن النادي هو من يتعاقد مع اللاعب وليس الاتحادات الوطنية والأهم هو مصلحة اللاعب، أعلم أن مبابي لن يقف ضد ناديه وهو لا يريد أيضا الوقوف ضد منتخب بلاده".

وأضاف "هذا الأمر ينطبق على جميع الأندية، هم دائما يقاومون ذهاب اللاعبين لمنتخبات بلادهم والمجازفة به وأنا لست هنا للمجازفة".

وكان كيليان قد تعرض للإصابة خلال مباراة ريال مدريد وبلد الوليد وغاب عن مواجهة أتليتكو مدريد وكشفت التقارير عن ضرورة غيابه لمدة ثلاثة أسابيع.

وبعد غيابه عن مباراة واحدة عاد مبابي وشارك ضد ليل وفياريال قبل بداية فترة التوقف الدولي.

كيليان مبابي فرنسا ريال مدريد
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