سان جيرمان يصدر بيانا بشأن لافتة فلسطين حرة "لم نكن على علم بذلك"

الخميس، 07 نوفمبر 2024 - 14:05

كتب : FilGoal

تيفو جماهير باريس سان جيرمان أمام أتليتكو مدريد

أصدر نادي باريس سان جيرمان بيانا بشأن اللافتة العملاقة (فلسطين حرة) التي رفعها جماهيره قبل لقاء أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

جماهير باريس سان جيرمان خطفت الأضواء بعد رفعها لافتة تحمل شعار "فلسطين حرة" تضامنا مع القضية الفلسطينية.

وأفاد سان جيرمان في بيان: "لم يكن النادي على علم بأن لافتة تحمل مثل هذه الرسالة كانت قيد الإعداد".

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وأضاف البيان "يريد نادي باريس سان جيرمان تذكير الناس بأن بارك دي برنس مكانا للتواصل حول شغف مشترك بكرة القدم ونحن نعارض بشدة أي رسالة ذات طبيعة سياسية في مدرجاتنا".

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ظهر التيفو الكبير، الذي ملأ مدرج أوتويل بالكامل قبل انطلاق المباراة مباشرة، وكتب عليه "الحرب على الأرض ولكن السلام في العالم".

وحقق أتليتكو مدريد فوزا ثمينا على باريس سان جيرمان في الوقت القاتل.

وفاز أتليتكو مدريد على باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الرابعة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وسجل ناويل مولينا وأنخل كوريا هدفي أتليتكو مدريد، فيما أحرز وارن زائير إيمري هدف النادي الباريسي الوحيد.

الفوز رفع رصيد أتليتكو مدريد إلى النقطة السادسة بعدما حقق الفوز الثاني.

بينما توقف رصيد باريس سان جيرمان عند 4 نقاط في المركز 25.

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باريس سان جيرمان أتليتكو مدريد دوري أبطال أوروبا
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