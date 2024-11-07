استبعاد بيرسي تاو من قائمة جنوب إفريقيا لتصفيات الأمم الإفريقية

الخميس، 07 نوفمبر 2024 - 13:17

كتب : FilGoal

بيرسي تاو - جنوب إفريقيا - تونس

أعلن هوجو بروس مدرب منتخب جنوب إفريقيا قائمته النهائية لمباراتي تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 هذا الشهر، والتي شهدت استبعاد بيرسي تاو مهاجم الأهلي من القائمة بعد وجوده في القائمة المبدئية.

سيلعب منتخب جنوب إفريقيا أمام أوغندا خارج أرضه، ثم يلاقي جنوب السودان على أرضه في نوفمبر المقبل.

قبل أيام، أعلن بروس قائمة الفريق المبدئية للمباراتين، والتي شهدت عودة عاد بيرسي تاو للقائمة.

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وتواجد تاو في القائمة المبدئية بعد غيابه عن معسكري سبتمبر وأكتوبر.

لكن القائمة التي أعلنها منتخب جنوب إفريقيا يوم الخميس، خلت من اسم تاو.

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حين غاب تاو عن معسكر أكتوبر، كشف بروس سبب عدم استدعاء بيرسي تاو لمواجهتي الكونغو ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025.

وقتها قال بروس في تصريحات نقلها موقع iol: "الحقيقة أن بيرسي تاو لم ينضم بسبب مشاكل شخصية، أخبرني بألا أضمه لأنه ليس مستعدا بسبب مشاكل شخصية".

وأَضاف "إذا ماذا سأقول له؟ لا، عليك أن تنضم، وهو ليس مستعدا لذلك؟".

وأكمل "ربما يبحث عن عرض من فريق آخر حيث يلعب له ويكون أسعد مع مشاكل أقل".

وسبق أن كشف المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا عبر شبكة SABC: "تم استبعاد بيرسي تاو لأنه يعاني من مشكلة شخصية، لن أعلق على هذا وعليّ أن أتقبل ذلك".

وكان قد تم استبعاد بيرسي تاو أيضا عن معسكر جنوب إفريقيا في سبتمبر الماضي.

وكانت آخر مباراة لعبها تاو بقميص جنوب إفريقيا ضد نيجيريا في يونيو والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

بيرسي تاو جنوب إفريقيا
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