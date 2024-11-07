كرة سلة - الكشف عن تفاصيل المؤتمر الصحفي لكأس السوبر المصري البحريني

الخميس، 07 نوفمبر 2024 - 13:11

كتب : FilGoal

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أعلن الاتحاد البحريني لكرة السلة عن استضافة مملكة البحرين لبطولة كأس السوبر المصري البحريني نهاية نوفمبر الجاري للعام الثاني على التوالي.

وكشف علاء مدارا رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة إن تنظيم كأس السوبر المصري الذي يتزامن مع كأس السوبر البحريني يؤكد على عمق العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية في شتى المجالات، بما في ذلك قطاع الرياضة والشباب.

وجاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد البحريني لكرة السلة بالشراكة مع نظيره المصري في صالة زين بأم الحصم وذلك بحضور محمود الحلو المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة السلة.

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وسيقام السوبر المصري أولا بين فريقي الأهلي والاتحاد السكندري يوم 28 نوفمبر، فيما تقام مباراة السوبر البحريني في اليوم التالي بين المنامة والأهلي، على أن يلعب الفائز في البطولتين مباراة السوبر المصري البحريني يوم 30 من شهر نوفمبر أيضا.

وقال مدارا في المؤتمر الصحفي: "يسعدنا الإعلان عن استضافة كأس السوبر المصري لكرة السلة في مملكة البحرين للعام الثاني على التوالي وهذا الحدث يؤكد عُمق العلاقات الثُنائية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية في مُختلف المجالات بما في ذلك قطاع الشباب والرياضة".

وأضاف مدارا "لدينا علاقة وثيقة مع الاتحاد المصري لكرة السلة ونعمل على تعزيز علاقاتها مع كافة الاتحادات العربية والآسيوية"، مشيرا إلى أن إقامة السوبر المصري في البحرين يساهم في تعزيز التعاون بين الاتحادين وسيساعد على تعزيز روح الإخاء وتوطيد التواصل الجماهيري بين الشعبين الشقيقين خاصة وأن الفائز من السوبر البحريني يلتقي مع الفائز من السوبر المصري على كأس السوبر البحريني المصري لكرة السلة.

وأكد رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة أن تنظيم مثل هذه الفعالية تعكس سمعة المملكة كوجهة بارزة لتنظيم التظاهرات الرياضية في مختلف المستويات، مشيدا بالجهود الكبيرة للقيادة الرياضية في دعم الاتحادات وتشجيعها لاستضافة البطولات الخارجية على أرض المملكة.

فيما أشاد محمود الحلو المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة السلة بالعلاقات الثنائية التي تجمع الاتحادين مشيدا بالتطور الكبير لكرة السلة البحرينية على الصعيد الخليجي والعربي خلال السنوات الماضية.

وقال الحلو: "يسعدنا إقامة كأس السوبر المصري في مملكة البحرين ومن ثم خوض مباراة السوبر البحريني المصري وهذه البطولة تعكس ما وصلت له العلاقات بين المنامة والقاهرة على كافة المستويات".

يذكر أن البحرين استضافت كأس السوبر المصري لكرة السلة العام الماضي بين الأهلي والزمالك وتوج به النادي الأهلي.

وتأتي استضافة مملكة البحرين للسوبر المصري البحريني لكرة السلة، في ظل العلاقات القوية التي تجمع مصر والبحرين، وفي ظل رغبة المملكة لتنظيم الأحداث الرياضية والدولية التي تعزز مكانتها في خارطة الرياضة العالمية.

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