عبد المنعم خارج قائمة نيس لمواجهة تفينتي في الدوري الأوروبي

الخميس، 07 نوفمبر 2024 - 12:57

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم - نيس - بريست

يغيب محمد عبد المنعم عن قائمة فريقه نيس التي ستواجه تفينتي الهولندي في الدوري الأوروبي.

ويحل تيفيني ضيفا على نيس ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بالدوري الأوروبي يوم الخميس.

وخلت القائمة التي أعلنها نيس قبل ساعات من اللقاء من اسم عبد المنعم.

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ولم يتحدث فرانك هايس مدرب نيس عن حالة عبد المنعم البدنية في المؤتمر الصحفي الذي سبق اللقاء.

يذكر أن مدافع الأهلي السابق فرض نفسه على التشكيل الأساسي لنيس في المباريات الأخيرة، بعدما تأقلم مع الفريق.

وذلك بعدما جلس الدولي المصري على مقاعد البدلاء ببعض المباريات في بداية مشواره مع نيس.

المدافع البالغ من العمر 25 عاما انتقل من الأهلي إلى نيس خلال فترة الانتقالات الصيفية.

عقب لقاء تفينتي سيلعب نيس مع ليل قبل بداية فترة التوقف الدولي خلال نوفمبر الجاري.

ومن المتوقع أن يطير عبد المنعم إلى القاهرة عقب مباراة ليل للالتحاق بمعسكر منتخب مصر الذي يستعد لمواجهتي بوتسوانا وكاب فيردي في تصفيات أمم إفريقيا 2025، في حالة اختياره من قبل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

محمد عبد المنعم نيس تفينتي الدوري الأوروبي
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