بمشاركة مسار.. كاف يعلن 150 ألف دولار لكل فريق في أبطال إفريقيا للسيدات

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن حصول كل فريق مشارك في دوري أبطال إفريقيا على 150 ألف دولار.

وشهدت الجوائز المالية لدوري أبطال إفريقيا للسيدات زيادة بنسبة 52% منذ انطلاقها في 2021.

ويحصد الفريق الفائز بدوري أبطال إفريقيا للسيدات 2024 بالمغرب على 600 ألف دولار، ويشارك من مصر فريق مسار.

وجاء بيان كاف كالآتي:

"يحصل كل فريق مشارك في دوري أبطال إفريقيا للسيدات 2024 على 150 ألف دولار كجائزة مالية".

"بدأت مسابقة دوري أبطال إفريقيا للسيدات تحت قيادة باتريس موتسيبي في 2021 وسيحصل الفائز على 600 ألف دولار".

"وزادت قيمة جوائز هذا العام بنسبة 52% لتصل إجماليا إلى 2 مليون و350 ألف دولار".

"يلتزم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتطوير وتنمية كرة القدم النسائية في إفريقيا، وهدف موتسيبي هو الاستثمار في أكاديميات الشباب للرجال والسيدات ومواصلة زيادة قيمة جوائز جميع مسابقات كاف لجعلها تنافسية وجذابة عالميا".

وتقام منافسات دوري أبطال إفريقيا للسيدات بالمغرب في الفترة من 9 إلى 23 نوفمبر 2024، وتأهل مسار للمرة الأولى في تاريخه.

وأعلن كاف أن البطولة ستقام بالمغرب في الفترة من 9 إلى 23 نوفمبر بمشاركة 8 أندية هي: مسار (مصر)، ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا - حامل اللقب)، الجيش الملكي (المغرب - ممثل البلد المضيف)، نسور المدينة (السنغال)، إيدو كوينز (نيجيريا)، تي بي مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)، البنك التجاري (إثيوبيا)، وجامعة ويسترن كيب (جنوب إفريقيا).

وأقيمت النسخة الأولى من البطولة في مصر عام 2021 وتوج بها ماميلودي صنداونز، بينما توج الجيش الملكي المغربي بالنسخة الثانية التي أقيمت بالمغرب عام 2022، وعاد صنداونز ليحقق لقب النسخة الثالثة التي أقيمت في كوت ديفوار عام 2023.

ويأتي تأهل مسار لنهائيات دوري أبطال إفريقيا للسيدات كخطوة أخرى نحو كتابة التاريخ التي يحققها النادي منذ استحواذ مجموعة Right to Dream على ملكيته عام 2021.

وحققت سيدات مسار لقب كأس مصر موسم 2022-2023، قبل أن يواصلن الإنجازات بالفوز بثنائية الدوري وكأس مصر في الموسم الماضي 2023-2024. كما يتصدر الفريق ترتيب الدوري المصري للكرة النسائية في الموسم الحالي 2024-2025 بعد مرور جولتين على بدايته.

وكان مسار (توت عنخ آمون سابقاً) قد تأهل لتصفيات منطقة شمال إفريقيا المؤهلة إلى بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات بوصفه بطل الدوري المصري الممتاز للسيدات 2023-2024.

واحتل مسار المركز الثاني في تصفيات شمال إفريقيا، بعد أن حقق انتصارين على حساب جمعية سوسة التونسي (7-0) وأكبو الجزائري (4-2)، وتلقى هزيمة وحيدة من الجيش الملكي المغربي (1-0).

وجاءت قائمة فريق سيدات مسار كالآتي:

حراسة المرمى: حبيبة عماد - أمنة محمد - أية محمد.

الدفاع: عايشة نانتونجو - نور عبد الواحد السيد - ميرفت فاروق - ميرنا محسن - شادية نانكيا - نورهان طارق.

الوسط: همسة أسعد - أميرة محمد - مايا إيهاب - عهد طارق - فاطمة مصطفى - شهد محمد - حبيبة طارق يحيى - مهيرة علي - فاطمة الزهراء محمد.

الهجوم: هاسناث لينوس - ساندرين نيونكورو - ياسمين محمد - فرح هشام - أزهار زكي - هالة مصطفى.