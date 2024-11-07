"مفاوضات الأندية السعودية مع فينيسيوس متوقفة منذ أغسطس الماضي"

الخميس، 07 نوفمبر 2024 - 12:22

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد - أتالانتا - السوبر الأوروبي 2024

أوضح إدواردو بيكسوتو المتحدث الإعلامي لفينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد أن مفاوضات الهلال وأهلي جدة السعوديين، لضم اللاعب متوقفة منذ فترة.

وانتشرت عدة تقارير خلال الصيف الماضي عن نية بعض الأندية السعودية في ضم النجم البرازيلي بمقابل مادي ضخم.

وقال بيكسوتو في تصريحات لجريدة الرياضية السعودية: "لم تحدث أي تحركات أو اتصالات من جانب أي فريق سعودي منذ أغسطس الماضي".

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وأضاف "موافقة فيني على الانتقال إلى الدوري السعودي؟ من المستحيل أن أتحدث عن ذلك الأمر خاصة أنه ليس هناك أي عروض".

من جهته، رفض خوان كاميلو المتحدث الرسمي لريال مدريد التعليق على هذه الأنباء قائلا: "نحن لا نتحدث عن هذه الشائعات، كل شيء لدينا يتم من خلال القنوات الرسمية".

في أغسطس الماضي، أوضحت شبكة ESPN أن فينيسيوس جوينيور لاعب ريال مدريد لا يستبعد الموافقة على العرض السعودي الضخم المقدم له لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب تقرير الشبكة فإن الجناح البرازيلي سيتلقى راتبا قدره 350 مليون يورو في العام الواحد.

وطوال مسيرة اللاعب البالغ من العمر 24 عاما مع ريال مدريد، لعب 279 مباراة وسجل 91 هدفا وصنع 82 آخرين.

يذكر أن فينيسيوس خسر جائزة الكرة الذهبية الأسبوع الماضي، التي فاز بها الإسباني رودري لاعب وسط مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا، فيما حل فينيسوس ثانيا.

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