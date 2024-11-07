الشريعي: يجب إعادة هيكلة منظومة التحكيم.. والتعاقد مع خبير أجنبي لم يحل الأمر

يرى أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي ضرورة إعادة هيكلة منظومة التحكيم بالكامل.

وكشف الشريعي أن الأزمة المثارة مؤخرا بشأن تسريب صوتي من غرفة الفيديو لا يُحل بمجرد إقالة اللجنة ولكن التفكير فيما هو بعد.

وقال أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي عبر قناة أون تايم سبورتس: "لا أغير كلامي بشأن أزمة التحكيم، المشكلة في النظام الذي يتم إدارة المسابقة به، نعم تم الاتفاق على خبير أجنبي لرئاسة لجنة الحكام ولكن ألم نتعاقد مع خبيرين من قبل ولم تُحل المشكلة؟".

وتابع "بعد عدم حل المشكلة في تواجد الخبير الأجنبي إذا المشكلة ليست فيه ولكن في اتحاد الكرة والنظام الذي يدير به".

وشدد "المشكلة ليست في الخطأ ولكن المشكلة أن الخطأ يجب ألا يتكرر، يجب تطوير تقنية الفيديو في مصر".

أما عن رأيه في الأزمة المثارة فأجاب "أنا مختلف في الأزمة الأخيرة، هل نريد حل موقف أم علاج المنظومة؟ ما رأيته أن ذلك الموقف يخص الإدارة سواء بإقالة لجنة الحكام ولكن يجب التفكير فيما هو بعد ذلك للإصلاح".

وأضاف "يجب ألا نقيم منظومة التحكيم ولكن إعادة هيكلتها، لجنة الحكام يجب أن تكون منفصلة وليس أن الحكم يعمل في شركة ثم يأتي لإدارة مباراة، مهما كلف الأمر ولكن من أجل معرفة حساب الجميع بشكل صحيح".

واختتم الشريعي تصريحاته "يجب أن تكون منظومة التحكيم محترفة مثل عناصر كرة القدم ويكون مثله مثل اللاعب بمكافآت وعقاب".

ماذا حدث؟

كانت قناة إم بي سي مصر 2 قد نشرت محادثة بين محمد عادل حكم ساحة مباراة الزمالك والبنك الأهلي مع حكام الفيديو خلال ركلة الجزاء التي احتسبت في اللحظات الأخيرة.

وفاز الزمالك على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى من الدوري المصري، في مباراة شهدت جدلا تحكيميا.

وشهدت مباراة الزمالك احتساب ركلتي جزاء للبنك الأهلي وركلة جزاء للزمالك.

وكانت ركلة الجزاء الأخيرة في المباراة لصالح الزمالك هي صاحبة الجدل الأكبر والذي استمر منذ المواجهة وحتى الآن.

ونفى محمد عادل أن تكون تلك المحادثة صحيحة واتهم ناشريها بالتزوير وقرر التقدم ببلاغ للنائب العام.

وجاء بيان اتحاد الكرة كالآتي:

"نظرا للأحداث التي شهدتها الساحة الرياضية مؤخرا فيما يتعلق بملف التحكيم في كرة القدم المصرية، والتسريبات التي انتشرت بشأن محادثات بعض الحكام من خلال تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" في مباريات الدوري المصري الممتاز".

وتابع "قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم فتح تحقيق شامل حول تلك الوقائع، وسيتم عرض نتائج التحقيق خلال اجتماع مجلس الإدارة الطاريء، المقرر انعقاده غدًا الخميس، لاتخاذ القرارات المناسبة".

وعلم FilGoal.com أن لجنة الحكام والذي يتولى رئاستها بشكل مؤقت محمد فاروق، تدرس اتخاذ القرار بإيقاف الثنائي محمد سلامة وأسامة محمد، الخاص بتقنية الفيديو في مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

وأن لجنة الحكام تدرس قرار إيقاف ثنائي تقنية الفيديو في المباراة لمدة شهرين.

كما تقترب اللجنة من اتخاذ القرار بإبعاد محمد عادل حكم الساحة للمباراة ذاتها عن التحكيم في الدوري لمدة أسبوعين.

وبعد عودته من جديد سيتولى إدارة المباريات في دوري الدرجة الثانية وليس الدوري الممتاز.

لكنه سيتولى التحكيم بالفيديو في الدوري الممتاز بشكل طبيعي.